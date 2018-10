Indira Huilca sobre subcomisión: "Podrían haber sesionado, pero no quisieron"

La congresista Indira Huilca, de Nuevo Perú (NP), cuestionó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no haya sesionado ayer pese a que sí tenía quórum y más aun cuando falta evaluar las diversas denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

"La verdad, creo que el fujimorismo no escarmienta. Como ellos lo han mencionado incluso en sus conversaciones, el asunto Chávarry es un asunto de supervivencia", aseveró esta mañana en entrevista a RPP.

En virtud de ello, deploró que el presidente de dicho grupo, César Segura, de Fuerza Popular (FP), haya suspendido la sesión hasta el próximo lunes.

"Hicieron esta jugada de interpretaciones casi auténticas de dejar sin quórum a la comisión: habían tres licencias pero había un parlamentario que, habiendo pedido licencia, estaba ahí. O sea podrían haber sesionado, pero no quisieron", aseveró.

Además, criticó que las acusaciones contra Chávarry ni siquiera hayan sido agendadas para ayer. "Decidieron simplemente apelar al recurso más fácil: no hay quórum", exclamó.

Respecto al proyecto de ley presentado por el congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista), que establece que los partidos políticos o movimientos de alcance regional y departamental no pueden ser considerados como una organización criminal, la legisladora consideró que la propuesta es un "pésimo mensaje".

"O sea ellos de antemano ya están salvados de posiblemente incurrir en algún tipo de acto delictivo, en este caso, de formar parte de una organización criminal. Ese no es el rol del Parlamento. El parlamentario no puede decidir de antemano quien incurre o no incurre en un delito", acotó.