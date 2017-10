Indira Huilca Flores: "La frase del hashtag no es ofensiva"

Causó polémica por usar el hashtag #PerúPaísdeVioladores para graficar los crímenes atroces contra mujeres de los últimos días. Indira Huilca, quien podría ser investigada en la Comisión de Ética por esa frase, entra al fondo del asunto en esta entrevista.

¿Qué piensa de todo lo originado a raíz del uso del hash-tag #PerúPaísdeVioladores?

He visto reacciones negativas, algunas comprensibles. Entiendo que hay mucha gente a la que esto les parece duro y, luego de procesarlo, lo entiende. Pero también he visto gente en fase de negación. Como si molestándose por la frase esta fuese menos cierta. No es una frase ofensiva. No se intenta catalogar a la totalidad de varones. El ánimo era empezar a caracterizar a la sociedad de manera diferente.

¿De indignarse?

Sí, pero, además, de empezar a mirarnos en un espejo. Si uno fuese víctima de un caso como este, costaría mucho conseguir justicia. Es una característica de la sociedad ser flexibles con esta cultura de la violación. Esto es responsabilidad de todos.

¿No se polarizó el país a raíz del uso del hashtag?

No lo sé, lo que sí es evidente es que hay quienes prefieren no ver el problema y quieren que este asunto sea reducido a unos pocos enfermos que violan y no a un problema de la sociedad.

Una de las personas que se indignó fue la premier Mercedes Aráoz. Dijo que el Perú no era un país de violadores.

Yo conozco a Meche. Sé que tiene un compromiso formal con la igualdad de género y, probablemente, es de las personas que se ha sorprendido por la frase.

Dijo: “Hay muchos hombres decentes comprometidos con la igualdad de género”.

Yo pienso igual que ella, pero no se trata de algunos hombres decentes versus algunos malditos. Eso es mirar el problema de manera reduccionista. Ahora, me parece pertinente lo que ha planteado, crear una comisión a nivel del Ejecutivo.

¿Cuál debería ser el trabajo de esta comisión?

Me gustaría que no sea como la Comisión de Integridad, que quedó en nada. Hay ya por norma una comisión multisectorial que lidera el Ministerio de la Mujer que trabaja en el marco de la ley de la violencia contra las mujeres. No sé por qué han obviado la existencia de esta comisión.

Otra arista es la legislación penal. ¿Cree que hoy las penas son muy leves?

Hay varias penas que han aumentado porque se modificaron las agravantes, pero lo que no se ha agravado es el tipo penal básico, que es el que le correspondería al agresor de la voluntaria del INEI. La parte preventiva es que vayamos formando mujeres y varones fuera de estos prejuicios que terminan subordinando a una ante el otro, proponer políticas de educación sexual integral, promover que los servicios de atención a las víctimas tengan presupuesto suficiente.

Pero cada cierto tiempo inauguran Centros de Emergencia Mujer (CEM).

Inauguran, pero no se dan abasto. Debería haber uno en cada distrito. Debería haber un shock de inversión pública en mujeres. El otro tema es lo que no se ha hecho por acción de sectores conservadores, antiderecho, como los de #ConMisHijosNoTeMetas, que es implementar políticas que promuevan la igualdad de género en la educación básica. El Gobierno, la sociedad, deben empezar a perderle miedo a estos sectores que desinforman.

¿Hay proyectos en el Congreso para combatir la violencia contra la mujer?

Sí, pero no se ponen a debate por falta de voluntad política del presidente del Congreso. Tenemos unos 70 proyectos en esta materia y solo se ha aprobado uno, que es el que le quitó beneficios penitenciarios a los violadores. Hubo congresistas que cuestionaron esa ley porque tenía la palabra “género”. Es una vergüenza que estemos preocupados por una supuesta ideología de género y no en producir legislativamente para combatir la violencia.

¿Qué otras leyes están encarpetadas?

En el periodo anterior, que presidí la Comisión de la Mujer, agrupamos varias iniciativas de parlamentarios de todas las bancadas. Las aprobamos por unanimidad y pasaron a la Comisión de Justicia, que ya las aprobó. No sé qué espera el presidente del Congreso para agendarlo en el Pleno. De eso no dicen nada. Hace un par de semanas el congresista Galarreta hizo una conferencia de prensa defendiendo a las congresistas de su bancada de una columna que, comparto con él, es agresiva, ofensiva, pero no habló de la responsabilidad que le corresponde al Congreso para legislar, prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. Hay un discurso bien perverso en el fujimorismo.

Hay una propuesta para que el Ministerio de la Mujer se convierta en el de la Familia. ¿Qué opina de ello?

Mira, en el año 95 se dio la conferencia de Beijing en la cual participó el presidente Fujimori y congresistas como Martha Chávez y Luz Salgado. A partir de allí se decide crear el Ministerio de la Mujer. Que ahora lo quieran desaparecer y que esa propuesta venga de la propia bancada fujimorista me genera un desconcierto tremendo. No se han enterado o quieren borrar la historia de que el primer impulsor de las políticas con enfoque de género en este país fue el presidente Fujimori.

Autoficha

- “Soy congresista de Nuevo Perú y en el periodo parlamentario anterior fui presidenta de la Comisión de la Mujer. Ética se debería preocupar por otros casos en lugar de abrir una indagación contra mí, como los casos de las congresistas Yesenia Ponce o Maritza García”.



- “Es necesario explicar que en nuestro país la pena de muerte no existe. Se retiró a raíz de que, como país, asumimos una serie de compromisos para defender los derechos humanos de todas las personas, así sean delincuentes”.



- “En los lugares donde hay pena de muerte no se han resuelto las situaciones de violencia. Además, en el Perú tenemos un sistema de justicia bastante débil en el que se cometen arbitrariedades. Entonces, imagínate, la pena de muerte es una condena que no se puede corregir”.