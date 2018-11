Indira Huilca: “Alan García estuvo mucho tiempo acostumbrado a tener gente dócil investigándolo”

La congresista Indira Huilca, de la bancada de Nuevo Perú, sostuvo que es “necesaria” la solicitud de impedimento de salida del país que interpuso hoy ante el Poder Judicial el fiscal José Domingo Pérez en contra del ex presidente Alan García.

En diálogo con Perú21, indicó que “es tiempo de que el señor García responda ante la justicia”.

“Esta es una medida del fiscal y hay que respetar la independencia del sistema de justicia, pero es una medida que muchos entendemos como necesaria ante la posibilidad de que el señor García, que viaja constantemente fuera del país y que al mismo tiempo está siendo investigado por hechos graves al igual que otros ex presidentes, pueda permanecer aquí”, manifestó.

Huilca señaló que el ex mandatario aprista “ha estado mucho tiempo acostumbrado a tener gente dócil investigándolo”, y que ahora “sabía que no le iba a tocar, como en otras ocasiones, un fiscal al que podría controlar o sobre el que podía ejercer presión política, porque eso es lo que pasó en otros espacios donde se le investigó”.

Por ello, asegura la legisladora de izquierda, se produjeron las declaraciones de García en redes sociales, en las que alertaba de la posibilidad de un golpe de Estado, y donde mencionaba las acciones del fiscal Pérez.

“Él es una persona que tiene una serie de contactos dentro del sistema de justicia, tiene un grupo político en el Parlamento que hace todo lo posible para que no se avancen en los procesos de investigación que lo involucran”, argumentó.

En tanto, dijo que hay ex autoridades, como la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán o el ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, quienes están impedidos de salir del país como parte de las medidas restrictivas en el proceso de investigación que afrontan por el caso Lava Jato, y “no hay ningún hecho que señale que el señor García deba ser una excepción”.