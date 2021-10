Cientos de buses de carga y vehículos de transporte interprovincial, permanecen varados en el puente Inambari que está ubicado en la Carretera Interoceánica, donde los cocaleros del Valle de San Gabán (Puno) continúan bloqueando kilómetros de vía. Al respecto, Ricardo Ladera, representante de la sociedad civil en Madre de Dios, manifestó su preocupación por la falta de intervención policial contra una turba de manifestantes que agreden con piedras y palos a la población.

¿La policía ha intentado liberar la vía?

Para nada, la policía está replegada y no actúa, el ejército está mirando, tampoco se ve a la fiscalía de prevención del delito, no hay autoridad. Pareciera que el gobierno hubiese decidido no intervenir, y que no intervengan las fuerzas policiales y militares para la apertura del tránsito en el puente, son diez días y no se manifiestan.

¿Por qué la PNP no quiere intervenir?

Para el gobierno, cualquier intervención policial le puede traer resultados negativos, en vista que tendrían que poner mano fuerte, para mover a esa gente, tendrían que sacarlos a la fuerza, con armas de reglamento o bombas lacrimógenas, el puente está intervenido por una turba de ciudadanos que no permiten el tránsito.

¿Cuántas y quiénes son las personas en esa turba que usted menciona?

Trajeron gente de malvivir, un grupo de 60 personas que están provistos de palos y piedras. Fueron aparentemente contratadas para atacar, golpean a los transportistas, tiran piedras, maltratan y amenazan a los que se atrevan a pasar.

Los agricultores o productores de coca están con sus banderolas y sus pancartas alrededor de los cerros y la carretera.

¿Cuál es el llamado que haría a las autoridades?

El presidente está preocupado por irse de paseo Bolivia, primero que resuelva los problemas de casa, ya estamos cansados, nos tratan como el ‘patito feo’.

Madre de Dios no es productor de coca, nos están perjudicando económicamente en un conflicto de Cusco y Puno que ya debieron atender.

Entrevista Ricardo a Ladera