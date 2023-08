El Congreso va de tumbo en tumbo. Como si no fuera suficiente tener entre sus integrantes a una retahíla de personajes cuestionados, ese alicaído poder del Estado acaba de elegir como presidentes de cinco de sus comisiones claves: Educación, Fiscalización, Justicia, Trabajo y Vivienda, a parlamentarios que no tienen ni el perfil ni la idoneidad ética y profesional para ocupar tan importantes cargos.

Se trata de José María Balcázar de Perú Bicentenario, un declarado defensor de las relaciones sexuales de adultos con menores de edad que presidirá la Comisión de Educación; Wilson Quispe, de Perú Libre, quien sostiene que el golpista Pedro Castillo sigue siendo el presidente del Perú, que “debería estar libre” y que estará al mando de Fiscalización; y la también perulibrista Janet Rivas, quien sacó cara para que, a su muerte, el genocida cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán sea sepultado y no incinerado; ella dirigirá la Comisión de Justicia.

Completan esta penosa lista Pasión Dávila del Bloque Magisterial, flamante titular de la Comisión de Trabajo y aprendiz de boxeador que, meses atrás, atacó por la espalda a su colega Juan Burgos en pleno hemiciclo por lo que fue suspendido 120 días y, finalmente, la perulibrista María Agüero, a quien Perú21 puso al descubierto en abril por viajar a Cuba sin permiso del Congreso y que conducirá la Comisión de Vivienda.

VERGÜENZA AJENA

Balcázar asumió ayer la conducción de Educación, tras lo cual, lejos de rectificarse, volvió a defender las relaciones sexuales con menores de edad. “¿Alguien ha dicho que son perjudiciales para los niños? No, no son prohibidas por la ley, la ley no prohíbe tener relaciones sexuales de 14 a 18 años”, alegó. Repitió así lo dicho en junio cuando justificó que una chica de 14 años tenga relaciones sexuales con quien quiera, incluso con un hombre de 48 años —”pero sin violencia”, arguyó entonces—. La polémica apreciación la hizo luego de votar en contra de un dictamen de la Comisión de Justicia para prohibir las uniones de hecho con menores de 18 años.

“Es una elección desafortunada. Necesitamos un presidente en la Comisión de Educación del Congreso que destaque por sus valores y principios éticos, además de velar por la calidad educativa”, aseguró a Perú21 el exministro de Educación Juan Cadillo. Advirtió, además, que Balcázar podría intentar cambiar el modelo educativo de enfoque de género que busca la igualdad entre hombres y mujeres, por el del enfoque científico, que es un objetivo del Bloque Magisterial. “Eso sería un retroceso”, alertó.

Otro nombramiento controvertido se ha dado en Fiscalización con Wilson Quispe, el cerronista que afirma que Pedro Castillo fue vacado inconstitucionalmente y que, de arranque, ha anticipado que investigará a la presidenta Dina Boluarte y al premier Alberto Otárola por los muertos en las protestas; es decir, una agenda política acorde con ese histrionismo que evidenció en enero cuando, en el marco de pedido del voto de confianza del gabinete Otárola, se pinchó el brazo y manchó su camisa con sangre. Salvo ese lamentable episodio, nadie recuerda a Quispe; tampoco a Agüero, Dávila, Rivas o Balcázar. Y es que ninguno ha destacado por su labor legislativa, aun así manejarán cinco grupos claves. La que nos espera.

SABÍA QUE

-Podemos Perú cedió su lugar en la Comisión de Ética e inscribió a Elías Varas, de Perú Bicentenario.

-Recién el lunes 28 se instalaría ese grupo de trabajo y fijaría fecha para empezar a ver la denuncia contra el presidente del Parlamento, Alejandro Soto.





