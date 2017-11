IIRSA Sur: Ex funcionario revela que hubo presión de Palacio

El ex secretario de sesiones del Consejo Directivo de Proinversión , Ítalo Bizerra Osorio, reveló ayer en la comisión Lava Jato que, durante el gobierno de Alejandro Toledo , “había mucha presión de Palacio de Gobierno” para que se suscriba el contrato de concesión de la carretera Interoceánica Sur ( IIRSA Sur ).

Detalló que dos sesiones del consejo se realizaron en la Casa de Pizarro (2005) y que fue Toledo quien impulsó “como ningún otro” la firma del referido contrato.

En un primer momento, aseguró que la actitud proactiva del ex mandatario –a quien se acusa de recibir US$20 millones de la empresa Odebrecht para entregar dicha concesión a la firma brasileña– le agradó, pues había predisposición para “sacar el proyecto”. Sin embargo, adujo que nada le hizo presagiar que había alguna irregularidad detrás.

Bizerra también explicó que hubo ministros de Estado “que querían zanjar el tema y suscribir el contrato, pese a que la Contraloría no tomaba una decisión y no emitía un informe con sus observaciones”.

Asimismo, narró que el hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski, en ese entonces la máxima autoridad de Proinversión como ministro de Economía, era quien coordinaba la agenda de las sesiones conjuntamente con el ex director ejecutivo René Cornejo.

El oficialista Gino Costa dijo a Perú21 que, pese a su cargo de entonces, Kuczynski no tenía nada que ver con la presencia de Toledo en las sesiones donde se veía la concesión de la Interoceánica. “Un mandatario es libre de acudir a cualquier reunión”, dijo.

Le rechazaron recurso

Ayer también, el ex jefe de Estado sufrió un nuevo revés en su intento de librarse de la investigación que se le sigue por recibir las supuestas coimas de la empresa Odebrecht.

El juez Richard Concepción Carhuancho rechazó el pedido presentado por la defensa del prófugo Alejandro Toledo para que se le excluya del delito de colusión que la Fiscalía le atribuye.

El abogado de Toledo, Roberto Su, argumentó en audiencia que no podía cumplirse la colusión en este caso porque el ex mandatario no participó en las reuniones del Consejo Directivo de Proinversión, que tuvo la última palabra para adjudicar la obra a la constructora brasileña.

Insistió en que si existe algún responsable, este estaría entre los miembros que integraron el consejo de aquella época y que encabezaba, precisamente, el presidente Kuczynski.

Sin embargo, el magistrado Concepción alegó que en esta instancia de investigación no se discute si existió responsabilidad penal de parte del ex jefe de Estado, sino si hay suficientes elementos de convicción para atribuir un delito como el que se le imputa.

Precisó, en ese sentido, que Toledo suscribió una serie de documentos que terminaron favoreciendo a Odebrecht.

Tenga en cuenta

- El ex funcionario de Proinversión Ítalo Bizerra recordó que con quien más coordinaba era con la ex jefa de asesores del gabinete ministerial, Cecilia Blume. “Era la más activa”, dijo.



- Acotó que su papel en Proinversión no era cuestionar la decisión de los ministros, pero que sí informó que le preocupaba cómo se desarrollaba todo.



- La Fiscalía le imputa a Toledo colusión, tráfico de influencias y lavado.