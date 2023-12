“Cuando yo uso una palabra –insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso– quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos. –La cuestión –insistió Alicia– es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. –La cuestión –zanjó Humpty Dumpty– es saber quién es el que manda…, eso es todo.” (Alicia en el País de las Maravillas).

La mañana del último 10 de julio, el fiscal adjunto anticorrupción Rodrigo Rurush y el periodista Gustavo Gorriti sostuvieron un diálogo similar al escrito por el gran Lewis Carroll. Pero el escenario no era el bosque Turgal, estos personajes estaban en las oficinas de IDL-Reporteros . El motivo no era la necesidad de Alicia de pasar, eran los audios de la vergüenza.

Hasta hoy habíamos escuchado dos versiones sobre el suceso. Después de su encuentro con el fiscal, Gustavo Gorriti informó a la prensa que la Fiscalía había pretendido llevarse todos los audios que estaban en su poder, y acusó intenciones de atentar contra la libertad de expresión. Por su parte, el Ministerio Público señaló que solo fue un pedido para que voluntariamente los periodistas colaboren con la investigación. Los periodistas no entendieron el uso que da a las palabras la jerga judicial, y el fiscal olvidó llevar consigo el documento más importante de su diligencia.

¿INCAUTA QUÉ? El periodista Gorriti y el fiscal Rurush nunca se pusieron de acuerdo.

10 DE JULIO 10:35 A.M. EL FISCAL LLEGA A IDL Fiscal Rurush (FR): El Ministerio Público (MP) se constituye al lugar en donde presuntamente existen elementos de convicción para ser recabados a solicitud del MP para que nos puedan hacer la exhibición correspondiente. Glatzer Tuesta (GT): Hay que preguntar a qué hora puede venir Gustavo. FR: La idea de la diligencia de hoy es que se nos entregue de manera voluntaria a solicitud del MP para poder incautar... Carlos Rivera (CR): ¿Por qué no nos cita a su despacho? FR: Se le va a citar… Si usted nos dice que no puede proporcionarnos, en tal sentido nos solicita un plazo correspondiente, se le entrega el plazo y nosotros nos procedemos a retirar. No venimos a llevarnos nada…





10 DE JULIO 10:35 A.M. EL FISCAL LLEGA A IDL





12: 44 P.M. APARECE GORRITI Gustavo Gorriti (GG): ¿Qué pasa? ¿Es un estado policial o qué cosa? CR: Es una diligencia normal. GG: Pero, ¿por qué tiene que ser cerrado? CR: Gustavo, es una diligencia del MP. GG: Pero esta es una cosa que condiciona la libertad de expresión. CR: Sí pues, pero el MP está cumpliendo sus atribuciones. De verdad, Gustavo, me parece que lo correcto es que después podemos hablar con los amigos de la prensa, pero el fiscal está cumpliendo una diligencia estrictamente formal. GG: Que digo que es una diligencia violatoria de principios fundamentales de la libertad de expresión. CR: No, si no nos está obligando a nada, Gustavo. FR: Hemos tocado la puerta. Hemos solicitado el ingreso aquí. Hemos tratado de entrevistarnos con usted para que nos pueda proporcionar… Si nos dice que no puede en estos momentos, ofícienos, nosotros nos retiramos y dejamos constancia… GG: ¿Dice o no dice el documento que se trata de una diligencia de incautación? FR: No, le explicamos. El Código Procesal Penal… CR: Estamos entendiendo mal la palabra. GG: ¿Ah? CR: Estamos entendiendo mal la palabra. GG: La incautación en español, estamos hablando, en español tiene un significado. FR: Permítame, le explico qué significa la exhibición, que nosotros le pedimos. GG: Una cosa es exhibición, otra cosa es incautación. FR: Al momento que usted nos proporciona, nosotros lo lacramos. Eso se llama lacrado e incautación y nosotros nos la llevamos porque usted nos entregó voluntariamente. GG: ¿Eso es una incautación? FR: Claro, eso es. GG: Y pagando las consecuencias de violación a la libertad de expresión. FR: Nosotros no estamos violando nada, nosotros venimos a informar. GG: Si es una diligencia que se menciona la palabra incautación, la palabra incautación tiene un solo significado en español, y eso significa llevarse documentación. FR: La figura jurídica se llama así porque nosotros estamos solicitando a usted la exhibición. Usted nos exhibe y nos entrega voluntariamente. Lo lacramos. A eso se le llama incautación, y nosotros nos llevamos lo que usted nos entrega. GG: Eso no se llama incautación. Se lo habrá escrito un ignorante que no sabe nada de castellano. CR: Gustavo, lamentablemente ese ignorante creo que es César San Martín que ha escrito eso en el Código Procesal Penal. GG: Incautación es incautación, y me importa si César San Martín, seguramente le vino la cosa de palomilla de esquina, pero déjeme decir con claridad: si, en medio de esa investigación, llega usted con cuatro policías y una orden de incautación fiscal, eso es absolutamente inequívoco. GT: Gustavo, lo único que ha venido a recoger es lo que se ha publicado. La lógica diría que bajen de la página web. Ellos formalmente necesitan que se entregue lo mismo que se ha publicado. FR: Claro, nada más. GG: Yo tengo que darles una dirección, sencillamente de la net donde usted puede hacer un click. FR: Eso queremos. En forma voluntaria…









12:56 P.M. EL FISCAL OLVIDÓ EL DOCUMENTO GG: Para esta diligencia en concreto, ¿cuál es el documento? FR: Está dentro de la disposición de inicio de diligencias preliminares. GG: A ver. FR: Vamos a verlo. (El fiscal revisa sus papeles). CR: Pero usted dijo que era la disposición 01. ¿No está? GG: No está. Romina Mella (RM): Deje constancia de que no está la disposición fiscal que nos solicita la información. No está. FR: Permítame, por favor. GT: Eso sí lo hace irregular. RM: Eso es totalmente irregular. GT: Tiene que haber una directiva expresa donde diga que tiene que ir al IDL. GG: Verbalmente le dijeron, no lo han hecho. FR: Le pediría, por favor, que cierren las cortinas.





04:30 P.M. EL OLVIDADIZO FUE AMONESTADO El fiscal Rurush al volver a su despacho del centro de Lima tuvo un fuerte jalón de orejas por parte de su jefa, la fiscal Norah Córdova, que para entonces aún investigaba el caso de los audios de la vergüenza.

Córdova amonestó al fiscal porque este se olvidó el documento principal que sustentaba la diligencia en IDL-Reporteros y, como consecuencia, se perdió el rigor de la investigación.

“Gorriti exageró las cosas porque en ningún momento la fiscalía le pidió todos los audios”, dijeron a Perú21 fuentes fiscales.

Memorandum

Una semana después, el 17 de julio, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez sacó a Córdova de la investigación.

Resolución fiscal