Idel Vexler: "Sector Educación se debe desburocratizar"

El último lunes, el ministro de Educación, Idel Vexler, nos recibió en su despacho en San Borja minutos antes de presentarse en la Comisión de Educación del Congreso. Esto opina sobre los temas de coyuntura en su sector.

¿En qué ejes se basará su gestión?

Mi gestión se propone desarrollar un modelo educativo que le dé sentido a la vida, que se convierta en el motor interno del desarrollo socioafectivo y cognitivo intelectual de las personas para contribuir a la competitividad y al desarrollo económico sostenido y humano. Para tal fin, nuestra gestión desarrollará una política educativa que estará orientada a formar personas saludables física y mentalmente.

¿Esa concepción ha estado descuidada antes? ¿Se va a potenciar recién ahora?

Se va a potenciar dando un mensaje educativo claro y no quedándose en la cifras. Las otras claves son formar buenos ciudadanos con valores y formar personas productivas. Para lograr esto, vamos a desarrollar seis ejes que se plasman en un plan de trabajo que ya estamos desarrollando. En educación básica, restituiremos la Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa. Al otro eje le llamamos “mejores docentes, mejores estudiantes”. Nuestra gestión es de puertas abiertas al magisterio.

¿Ya se reunió con el gremio que lidera Pedro Castillo?

Sí, hace como dos semanas, y los hemos instado a que se formalicen.

¿El gremio de Castillo sigue pidiendo que no haya despidos tras desaprobar evaluaciones?

Seguramente sí, pero el Minedu continúa con las evaluaciones de nombramiento, de ascensos para cargos directivos y la de desempeño. Para el próximo año, vamos a mejorar el formato de la evaluación de desempeño para que sea más confiable para los maestros.

¿Cree que no haber recibido a Castillo en el Minedu al inicio de la huelga magisterial fue uno de los errores del gobierno?

Yo no quiero ser general después del combate. Yo creo que se hicieron los mayores esfuerzos por manejar el tema de la huelga. Indudablemente, no fueron suficientes y determinó que se alargue, pero prefiero mirar hacia adelante y aprovechar esta experiencia.

¿Le deja una experiencia para no repetir?

Por supuesto que todas las experiencias del pasado sirven para avanzar con humildad, siempre escuchando y tratando de actuar con la mejor voluntad.

Se anunció un aumento a los maestros en noviembre. ¿El Minedu ya planifica el siguiente incremento para el piso salarial?

Bueno, eso se verá más adelante con los estudios y las posibilidades del fisco nacional.

¿Cuál es el objetivo en la educación superior universitaria?

Lo que queremos es potenciar la calidad y la autonomía del sistema universitario tratando que la Sunedu avance rápidamente con el licenciamiento.

¿Qué cambios propone en la Sunedu?

En mi agenda de corto plazo, no está proponer cambios a la Ley Universitaria. Cuando el Congreso proponga cambios, vamos a dar nuestro punto de vista, pero en el entendido de avanzar hacia el futuro, de ninguna manera para regresar al pasado de la ANR y del Conafu. Sería antihistórico. Otro eje fundamental tiene que ver con la gestión y el financiamiento. Necesitamos desburocratizar el sector Educación. Mucho papeleo que no ayuda a fortalecer la autonomía de la escuela, el trabajo del director y los maestros.

¿Qué esfuerzo se ha hecho en ello?

Yo anuncio que, en algunas semanas, vamos a dar una norma para que el informe de gestión de fin de año de los directores a la UGEL no sea más de 5 páginas y que todos los sistemas de supervisión apoyen y no presionen a los maestros, de tal manera que desconozcan su calidad y experiencia. El otro eje es infraestructura y espacios y materiales educativos.

A propósito de esta denuncia sobre los textos escolares con errores, usted dijo que dio instrucciones para realizar una revisión. ¿Cuándo acaba esta investigación?

Yo he dado instrucciones al viceministro. Hasta que no estemos seguros de que los textos están en las condiciones adecuadas, no se repartirá ningún cuaderno de trabajo.

Pero estos textos ya están circulando…

Bueno, estos textos tienen una vigencia de tres años y ya acaban en este fin de 2017.

¿La culpa es de las editoriales o de los que dieron la conformidad de calidad en el Minedu?

Lo están investigando para determinar responsabilidades.

¿Cuándo comenzaron a circular los textos con errores?

El 2012, 2013…

¿Con Jaime Saavedra de ministro?

No ha sido en nuestra gestión. Eso es lo que puedo decir.

Autoficha:

* “Soy educador. Fui viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu) en el año 2000 y hasta en tres gobiernos: de los presidentes Valentín Paniagua, Alan García y Alejandro Toledo. El 17 de setiembre de este año, juré como ministro de Educación”.

* “A 2021, desde el ministerio queremos mejorar los resultados de aprendizaje en el ámbito rural y en escuelas interculturales bilingües. También haremos énfasis en que las personas con discapacidad sean incluidas en la escuela regular”.

* “En infraestructura es importante señalar que, en el marco de la reconstrucción con cambios, el ministerio está asignando S/880 millones, y para el mantenimiento preventivo vamos a destinar S/520 millones, de los cuales S/150 millones deben comenzarse a utilizar en diciembre”.