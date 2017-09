Idel Vexler: "La reforma magisterial está en camino y se va a consolidar"

El flamante ministro de Educación, Idel Vexler, aseguró que la reforma magisterial está en camino y se va a consolidar. Así lo señaló al programa 'Agenda Política' de canal N.

"Llego al ministerio de Educación para representar a los maestros pero también para representar a los padres de familia, a los alumnos y a todos los actores sociales para, juntos, avanzar en una serie de temas, como por ejemplo, la reforma magisterial, que se inició en 2004 cuando era premier el actual presidente de la República", dijo Vexler.



"La reforma magisterial se va a ampliar y consolidar y estaremos cerca a los maestros para que entiendan que las evaluaciones, las capacitaciones, los reconocimientos al mérito son una herramienta para avanzar en su mejora profesional", explicó el flamante ministro.

En otro momento de la conversación, Vexler aclaró su postura crítica a la política educativa del gobierno del cual hoy es parte. "Yo he reconocido que el ministro Saavedra ha hecho cambios importantes y a la ministra Martens la he apoyado durante el proceso de la huelga, por tanto si yo he tenido la libertad de criticar ciertos aspectos, eso no quiere decir que no voy a mantener lo que está bien, mejorar lo que está regular y descartar lo que no funciona bien", detalló.