Luego de que el presidente Pedro Castillo abogara por Perú Libre en el Congreso, para que se reconsidere la opción de que el partido presida la Comisión de Educación, el extitular del Minedu, Idel Vexler se refirió a dicha insistencia.

MIRA: Pedro Castillo va al Congreso para abogar por Comisión de Educación

También destacó los peligros que implica que los congresistas que buscan presidir la comisión tenga vínculos estrechos con Conare-Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

“La Comisión de Educación del Congreso debe estar más allá de las posturas políticas de los congresistas que quieren presidirla. Sería preocupante que sea presidida por parlamentarios de izquierda radical que tengan simpatía por organizaciones proterroristas. Tiene que velarse por una educación moderna, democrática, ciudadana y no ideologizada. Lo contrario sería algo lamentable. Se debe pensar en los estudiantes y no en criterios políticos. Eso puede generar que la comisión saque leyes que no van en el camino de una formación ciudadana o que le exija el desarrollo de estas políticas al Minedu. La educación no puede ser orientada ideológicamente. Llama la atención la insistencia de Perú Libre en presidir esta comisión”, aseveró.

“El currículo escolar debe ser muy claro: los alumnos deben saber qué significaron Sendero Luminoso y el MRTA porque ambas organizaciones terroristas le hicieron mucho daño al Perú, deben saber lo que ocurrió en esos tiempos”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO:

La Cancillería le abrió las puertas a Evo Morales como si fuera aún un alto dignatario. En Lima, el boliviano se reunió y apadrinó la conformación del nuevo partido del Conare - Movadef.