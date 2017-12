Idel Vexler: "No sé si voy a formar parte de este nuevo gabinete"

El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Idel Vexler, anunció que no tendrá ningún problema en dar un paso al costado en caso el presidente Pedro Pablo Kuczynski decida que ya no debe continuar en el cargo de ministro. "No sé si voy a formar parte de este nuevo gabinete", dijo.

“ Yo sigo trabajando como corresponde en la finalización del año escolar. Esperemos lo que decida el presidente, si me ratifica seguiré trabajando en la apertura, el diálogo, en la efectividad que lo he venido haciendo estos tres meses y si me dice que ya no, me retiraré”, declaró a la prensa.

De otro lado informó que todos los ministros han puesto a disposición del jefe de Estado sus cargos a disposición. “Tengo entendido que el señor presidente con la señora ministra ( Mercedes Aráoz) que viene haciendo un gran trabajo y que ya ha sido ratificada tomen las decisiones en el marco que ellos consideren pertinentes”, agregó.

De otro lado, se le consultó si conocía si el ministro de Defensa, Jorge Nieto continuaría en su cargo o había renunciado a este, y contestó que no tenía información al respecto.