Idel Vexler: “Espero que la vacancia (a PPK) no se produzca”

La educación en el país, la infraestructura de los colegios, la situación de los maestros y temas de coyuntura como el pedido de vacancia al presidente Kuczynski son abordados por el titular de Educación .

Por las deficiencias en la infraestructura, el Sutep ha pedido postergar el inicio de clases. ¿Aceptará?

De ninguna manera, porque en el Perú los alumnos necesitan estudiar y aprender más. He recorrido con mis funcionarios prácticamente todo el Perú y hay una gran vocación y motivación para comenzar las clases este lunes. La participación de los alcaldes, gobiernos regionales, padres de familia, Fuerzas Armadas. Además, la inversión del Minedu en el mantenimiento preventivo me indica que la comunidad educativa está lista para iniciar las clases el 12 de marzo.

Los colegios están en muy mal estado por lo que señalan las denuncias.

Siempre se publicitan los colegios que tienen algunos problemas…

A uno en Lima se le salió el desagüe…

El Pronoei intervino rápidamente, a veces los directores no informan oportunamente. También a veces el director, en lugar de utilizar los 20 mil soles que se otorgan y buscar la colaboración de los padres de familia, por el contrario tratan de llamar la atención. Algunos directores creen que llamando a los medios resolverán el problema. Sin embargo, el 99% está trabajando y haciendo su mantenimiento preventivo, trabajando con el Pronoei o con las FF.AA. Por eso creo que el 12 de marzo tendremos una infraestructura habilitada.

¿Incluso en el norte del país?

Ahí hemos instalado aulas prefabricadas. Igualmente, en Caravelí se han entregado 56 mil soles para los colegios dañados. No queremos que las aulas prefabricadas sean perennes. Estamos trabajando fuerte en la elaboración de los expedientes para que prontamente se puedan adjudicar las obras y empezar la reconstrucción.

¿En líneas generales todos los colegios están habilitados?

Sí. Hay un 30% de colegios nuevos que están en óptimas condiciones, un buen porcentaje en regulares condiciones y otros en situación difícil por su antigüedad, pero con el mantenimiento y la intervención de los alcaldes podrán empezar. Todo está dado para que ningún colegio deje de funcionar por falta de infraestructura. Si hay algún local en que por descuido del director no hizo mantenimiento preventivo, el Pronoei intervendrá rápidamente para que los niños no pierdan sus clases.

¿El mantenimiento preventivo es responsabilidad exclusiva de los directores?

Exactamente. A los 54 mil colegios se les ha dado un promedio de 26 mil soles y, a diferencia de otros años, se ha hecho oportunamente. La mano de obra la han asumido los alcaldes, las FF.AA. o los padres de familia.

¿Los directores que incumplen son sancionados?

Por supuesto, se ha dado la directiva a todas las UGEL que se investigue y, de ser necesario, sancione al director que no contribuye al inicio de clases. No puede ser que un director, teniendo el mantenimiento, el aporte de los padres y la alcaldía, no tome la iniciativa.

¿Qué porcentaje de colegios no ha realizado el mantenimiento preventivo?

No lo sé, se conocerá en el transcurso de marzo. Nuestra perspectiva es que para el próximo año la mayoría de los colegios afectados por El Niño estén reconstruidos.

Lento, ¿no?

Lento y complicado. Hay colegios donde puse la primera piedra hace dos años cuando fui viceministro y no los inauguran. Por ejemplo, el Carlos Alberto Salaverry de Sullana, hubo problemas con la constructora, arbitrajes. En los últimos tres meses recién ha comenzado la obra, será casi una ciudad.

¿Garantiza a los padres de familia que no habrá problemas?

Garantizo que, con la colaboración de todos, vamos a tener un buen año escolar.

La Defensoría del Pueblo declaró que las clases no se recuperaron al 100% el año pasado.

Es verdad. Siempre lo dije. Antes de ser ministro, insistí en que era imposible. Lo que se ha hecho es compensar de la mejor manera el daño producido por la huelga magisterial. Por eso, el compromiso de todos los actores educativos y especialmente los maestros debe ser que este año 2018 sea un año de clases ininterrumpido. No puede volverse a repetir de ninguna manera lo ocurrido el año pasado. Sería un hecho malo para el desarrollo educativo del país, para los aprendizajes de los alumnos y el fortalecimiento de la escuela pública.

¿Qué porcentaje se recuperó?

Hablemos de compensación. Es variable, en algunas zonas llegó al 80%, en otras al 70% y 60%. A veces iban los profesores y los alumnos faltaban el día sábado. Sin embargo, a diferencia de otras huelgas, debo reconocer que amplios sectores del magisterio cumplieron con el plan de recuperación, pero no garantizaba que fuera a plenitud.

Sutep Conare está activo y amenaza con una huelga.

Quien amenaza es un dirigente.

¿No tiene respaldo?

Yo, mis funcionarios y viceministros hemos estado en todo el Perú y seguimos en ello. El sentimiento que vemos es que los padres de familia no van a permitir interrupción de clases. Si el dirigente Pedro Castillo está promoviendo un paro de 24 horas, yo aspiro a que los maestros del Perú no lo tomarán en cuenta. Y si no es así, se aplicará el principio de autoridad.

¿No pagará los días de huelga?

Efectivamente, serán descontados.

¿Conversa con el Sutep Conare?

Cuando me hice cargo del ministerio en octubre pasado, conversé con ellos. También con el Comité Ejecutivo Nacional del Sutep y con el profesor Meza y dirigentes regionales que firmaron el acuerdo con la ex ministra Martens. De manera que el diálogo y la escucha están abiertos, pero siempre teniendo como fin supremo el derecho de los niños a la educación, que en el Perú son los de menores recursos.

¿Hace distingo entre el Sutep y Conare, igual les abre las puertas?

No tengo problemas en recibirlos, siempre que en el centro del debate esté el interés de los alumnos de tener un buen año escolar. El Sutep oficial está en una mesa del pliego. Les corresponde por estar reconocido por el Ministerio de Trabajo.

¿Reconocerán oficialmente al Sutep Conare?

Ese es un tema que le corresponde al Ministerio de Trabajo, no al Ministerio de Educación. Tendrían que cumplir con todas las normas que se exigen.

¿Conare tiene presencia de Sendero?

Hay algunos dirigentes muy radicales…

¿Senderistas, como dijo el ex ministro del Interior?

Tenemos una lista de aproximadamente 63 maestros a quienes les hemos encontrado condena por terrorismo y que estaban trabajando en las aulas. De esos, 53 ya fueron sacados del magisterio nacional y el resto está en proceso. Hay que verificar bien que la sentencia esté consentida y tener a la mano la sentencia para enviarla a la UGEL correspondiente.

¿Pero Conare está infiltrado o no?

Sin entrar en cuestiones ideológicas, creo que hay dirigentes muy radicales. En la huelga pasada hay que distinguir entre estos, los activistas sindicales y el gran grueso, que es el magisterio que no tiene mayoritariamente una tendencia extremista. Lucharon por sus reivindicaciones y por un malestar que había debido al trato un poco vertical y no tan amable de algunos sistemas del ministerio como el monitoreo, el acompañamiento, el soporte pedagógico, etc., estamos modificándolos. La mayoría de mis colegas maestros no tienen militancia política partidaria.

¿El magisterio peruano está libre de Sendero?

Sí, el magisterio como grupo general. Pero es posible encontrar algunas dirigencias radicales, violentistas y cercanas a posturas no democráticas. Aunque son dirigencias minúsculas.

¿Entonces por qué la huelga del año pasado duró tanto?

Porque había un malestar por los bajos haberes, porque teníamos directores encargados a quienes no se les pagaba el diferencial por horas, no había expectativa entre los maestros contratados. Ahora se han igualado salarialmente a los nombrados. Y sentían el trato vertical de un ejército que se creó en el ministerio de monitores, supervisores, soporte pedagógico, etc.

No querían la evaluación en el aula.

Los dirigentes radicales. Sin embargo, de los 5,400 maestros convocados para la evaluación en aula, el 99.9% pasó por esta. La mayoría ha salido aprobada. Inclusive, los profesores de educación inicial han ido en contra del llamado de los dirigentes radicales y de algunos consejos regionales que no querían la evaluación de desempeño. Eso habla bien de estos profesores. Es un dato muy importante. Estamos convocando a 17,000 maestros de E.I. para una evaluación que hemos reajustado.

¿Qué cambia?

Habrá tres clases modelo, la encuesta a los padres de familia y todo lo correspondiente al mejoramiento de la rúbrica que era parte de la crítica. Seguiremos con la Ley de Carrera Magisterial. En 2017 también hicimos concurso de ascensos y de nombramientos. A partir de este 1 de marzo, se nombra 11,000 docentes en la primera escala de la carrera magisterial. Y del tercio superior, aproximadamente 3,500, van a recibir un incentivo de 18,000 soles en tres años. También se concluyó el concurso de ascenso, 27,000 tendrán este año un plus, según la escala a la que han ascendido. Muchos profesores han ascendido a la quinta y séptima escala y están muy contentos…

¿La carrera gira?

Sí, estaba detenida. Además, hemos propuesto al Congreso hacer todos los años, hasta 2022, un concurso de nombramiento.

¿Cuándo todos los profesores estarán nombrados?

Actualmente el 56% son nombrados y 44% contratados. A 2022 queremos tener 75% nombrados y 25% contratados. La Comisión de Educación ya lo aprobó, esperamos que también el Pleno, y podremos llamar al concurso. Lo que sí está en marcha es el concurso para nuevos ascensos de la segunda a la séptima escala, ampliamos las vacantes. Llegaremos a 28,000 plazas para el ascenso, ahí está el centro de la meritocracia. Habrá también concursos para directores y capacitaciones para maestros de secundaria. Retomaremos la tutoría para ver bullying, conductas de riesgo, etc.

¿Mejorará el nivel de la educación?

Esa es la idea. La meta es que a 2022 estemos en el tercer, cuarto o quinto lugar en la prueba de Pisa. Pero no ocupar el penúltimo lugar de ocho países latinoamericanos, como estamos actualmente. Los resultados encontrados para 2016 muestran que de cada 100 alumnos en lectura, 14 logran aprendizaje suficiente. Y en matemáticas el 11%.

¿En el gobierno de Humala no se hizo nada?

Secundaria estaba abandonada. Lo más grave es que en el ámbito rural, 2 de cada 100 logran el aprendizaje en lectura y en matemáticas.

¿Cómo lo revierte?

Trabajando intensamente.

¿El ex ministro Saavedra no era el gestor que se creía?

Creo que hubo mucha propaganda, un ejército de acompañantes, pero se abandonó secundaria y el mejoramiento del desempeño de los profesores, directores y de la dinámica curricular. Y en primaria hubo un ejército de soporte pedagógico, no mejoraron los aprendizajes. Enviamos la información que requirió el Congreso. Encontramos que hubo muchas asesorías, consultorías. Ahora no hacemos eventos en grandes hoteles, ni grandes consultorías.

¿Se equivocó con el nombramiento de la jefa de Sunedu?

La Dr. Luna Victoria cumplía con todos los requisitos. Al generarse un nivel de duda y desconfianza, consideré conveniente que diera un paso al costado. Solo hemos dejado sin efecto la designación, no quiere decir que le imputamos un acto irregular. Pronto elegiremos un jefe, el actual es interino. El Congreso abrió investigaciones sobre las irregularidades encontradas, me parece conveniente.

“Conozco hace cinco meses al presidente”

Martín Vizcarra no fue ajeno a comentario de Idel Vexler. (USI) Martín Vizcarra no fue ajeno a comentario de Idel Vexler. (USI)

¿Hay una directiva para que los ministros blinden más al presidente?

No. Conozco hace cinco meses al presidente…

¿Cómo está tan seguro de su rectitud?

Fue elegido para gobernar cinco años, hay que dejarlo trabajar. Mientras no haya un pronunciamiento del Poder Judicial y la Fiscalía y de la misma comisión del Congreso, son válidas las aclaraciones del presidente.

¿La vacancia es un intento de golpe de Estado, como ha dicho la premier?

Es una manera de expresarse de la premier. Prefiero decir que el periodo presidencial es de cinco años.

¿Martín Vizcarra, vicepresidente, debe pronunciarse sobre si renunciaría ante una vacancia?

Constitucionalmente le corresponde al primer vicepresidente asumir ante la eventualidad, pero espero que la vacancia no se produzca.

DATOS



- Idel Vexler es educador con maestría en Calidad Educativa. En el pasado mes de julio, el Ministerio de Educación le entregó las Palmas Magisteriales, en grado Amauta.



- Además, fue viceministro de Educación en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.



- Vexler reemplazó a Lorena Masías por Flor Luna de Victoria como jefa de la Sunedu; sin embargo, tras ventilarse denuncias por presunto plagio, el ministro tuvo que dejar sin efecto la designación de Luna Victoria.