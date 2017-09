A pesar de las opiniones discrepantes con la reforma de la Educación del actual gobierno, Idel Vexler se convirtió en el nuevo ministro del sector tras la salida de Marilú Martens y la juramentación del nuevo gabinete de Mercedes Aráoz.

Vexler es un viejo conocido en temas educativos y conoce el terreno en el que se desempeñará a partir de la fecha. Es más, en algunos momentos llegó a cuestionar algunos aspectos de la reforma educativa y hasta solicitó retirar la palabra "identidad de género" del Currículo Nacional de Educación.

"Yo he sugerido, se lo he dicho a la ministra (Marilú Martens), lo he escrito y lo vuelvo a reiterar. La palabra identidad de género puede generar, en algunos colectivos y en los padres de familia, una confusión", expresó el actual ministro de Educación en una entrevista con Canal N en marzo de este año.

Agregó que decir que el varón y la mujer nacen biológicamente, tienen diferencia de sexo, pero que "social y culturalmente se construye la identidad de género, podría entenderse como una posibilidad de orientación (a los escolares) a una postura homosexual".

Reforma educativa

En noviembre de 2016, en una columna de opinión en el Diario El Comercio, Vexler señaló que "se ha puesto en marcha una gran reforma educativa que no tiene su correlato con la realidad".

"Una reforma exige el diseño y ejecución de un plan educativo integral y sostenido, con objetivos, políticas, medidas, metas y estrategias que impliquen cambios efectivos y favorables en los indicadores y factores inherentes a la calidad y equidad del sistema educativo nacional", suscribió en dicha columna.

El titular de Educación también se refirió en su momento al incremento salarial de los docentes a S/2,000 en la escala más baja. Aunque el aumento se dio, Vexler agregó durante una entrevista con Willax TV en julio de este año que el sueldo de los profesores podría crecer entre 200 a 300 soles a marzo de 2018.

Ahora está en sus manos el sacar adelante una cartera que atraviesa una crisis, la cual llevó a una interpelación a la ex ministra Marilú Martens.