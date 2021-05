“No somos comunistas, no somos chavistas”, declaró Pedro Castillo (Perú Libre) el pasado 28 de abril durante un mitin y así lo ha venido exclamando en distintas oportunidades. Sin embargo, aunque trate de desligarse, Castillo y el dueño del partido con el que postula, Vladimir Cerrón, llevan el ADN de esas corrientes en el ideario o plan de gobierno. Y también lo pregonan. Veamos.

¿CHÁVEZ O NO CHÁVEZ?

En algunos pasajes del ideario de Perú Libre se resalta la figura de Hugo Chávez, de su pupilo Nicolás Maduro, de Lula da Silva, Fidel Castro, Evo Morales, Rafael Correa y otros. Aunque Castillo niegue el chavismo, la propuesta de una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución sigue la fórmula chavista iniciada Venezuela en 1999 y luego calcada en Ecuador y Bolivia.

Para el exministro del Interior y exjefe de Devida, Rubén Vargas, los planteamientos de Perú Libre son “nítida y claramente” del chavismo. “Hablamos de un proyecto político que ahora se ha llamado ‘Socialismo del Siglo XXI’, que no es nuevo y ha fracasado en Venezuela. Allí se mantienen en el poder por un sistema de opresión y prebendas con las FF.AA., que les permiten lucrar con el mercado negro del petróleo, minería ilegal y el narcotráfico”, indicó.

En el mismo sentido comentó el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, quien agrega que el vínculo con el chavismo se muestra en las “declaraciones y actitudes de Cerrón, al posar al lado de la tumba de Chávez con el puño levantado. Además de las declaraciones de sus electos congresistas”.

Precisamente, cuando Cerrón fue gobernador de Junín, viajó a Venezuela para un evento del régimen de Maduro del 5 al 9 de junio de 2019 en Caracas. Durante su estadía, dio un discurso en defensa de Correa, quien venía siendo procesado por corrupción y criticó el “desprestigio mediático contra Chávez”.

En tanto, el periodista Gilberto Hume discrepa sobre la naturaleza chavista del ideario y sostiene que Perú Libre tiene una propuesta política trasnochada y fracasada del marxismo clásico.

“Se ha estancado, congelado en la Guerra Fría. Han tomado el marxismo clásico a pesar de su fracaso en el mundo. A nivel ideológico, ningún partido ostenta esas ideas, salvo Sendero Luminoso o partidos europeos que se quedaron en el siglo pasado. Incluso, el programa actual del Partido Popular Chino, aunque sea marxista maoísta y leninista, difiere de Perú Libre”, aseveró Hume.

En la región, el circuito de aliados del chavismo han declarado a favor de Castillo. Lo ha hecho el expresidente Evo Morales (Bolivia) y el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, en Brasil, el pasado 26 de abril.

MARX, LENIN Y MARIÁTEGUI

Perú Libre es comunista, según los expertos, debido que abraza pensamientos ligados al marxismo, leninismo y mariateguismo. El partido se define como “una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática”. ¿Y de dónde vienen estos pensamientos que alumbran a Perú Libre? De Karl Marx, Lenin y José Carlos Mariátegui. En su ideario sostienen que “decirse de izquierda cuando no nos reconocemos marxistas, leninistas o mariateguistas, es simplemente obrar en favor de la derecha con decoro de la más alta hipocresía”.

Hume explicó que la tesis marxista clásica tiene como objetivo final llegar al comunismo. “Se plantea primero la etapa democrática, es decir, tratar de llegar al poder sin destruir el sistema. Es donde están ahora. Luego, la etapa del socialismo, que es cuando están en el poder y se instaura la propiedad social de los medios de producción. Y, finalmente, la etapa comunista, que es la socialización completa, la igualdad absoluta y total”, manifestó.

“Ningún país del mundo lo ha logrado, ni los partidos comunistas en el poder, ni la Unión Soviética y otros en esa órbita. Con las justas llegaron al socialismo y de ahí fracasaron”, agregó Hume.

Sobre el término “mariateguista”, Hume indicó que se refiere a un acercamiento al Perú del pensamiento marxista a partir de Los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui. Esta concepción, añadió, fue usada por Abimael Guzmán en Sendero Luminoso.

Por otro lado, Vargas señaló que en Perú Libre niegan su naturaleza comunista, que se caracteriza por un sistema político de partido único, sin respeto a la democracia y los derechos humanos. “Tratan de disfrazar sus pretensiones autoritarias con el rótulo de marxismo, leninismo y mariateguismo”, acotó.

Vladimir Cerrón y Pedro Castillo bajo estatua de Mariátegui en el Centro de Lima.

Igual opinó Rospiligiosi. “(Ahora lo niega) porque se ha dado cuenta que los peruanos no quieren el comunismo, ni quieren que Perú se convierta en Venezuela. Es el lobo que quiere disfrazarse de oveja. Lo hizo Chávez en 1998 cuando dijo que no iba a expropiar e hizo lo contrario. Igual Castro en 1959 cuando dijo que no era comunista, era católico pero hizo todo lo contrario. Ahora lo hace Castillo, es un farsante”, señaló.

DATOS:

- Desde Venezuela, un funcionario que decidió mantener su anonimato explicó a Perú21 que las propuestas de Perú Libre y las declaraciones que da Pedro Castillo son “muy parecidas” a las que daba Hugo Chávez cuando buscaba llegar al poder.

- “En los últimos días de campaña, intentarán desligarse del chavismo. Pero el Socialismo del Siglo XXI busca llegar al poder y desmontar estructuras con una Asamblea Constituyente y con otra Constitución. Eso se hizo en Venezuela, pero ello no resuelve nada”, indicó.

