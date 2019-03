Iberico sobre caso de Edwin Donayre: "Acataremos lo que decida la justicia"

El ex presidente del Congreso Luis Iberico y accesitario del legislador Edwin Donayre (Alianza Para el Progreso) aseveró que su agrupación respetará lo que decida el Poder Judicial en su caso y que si esto implica su retorno al Parlamento, lo acatará.

"Ese es un tema de la justicia y será la justicia la que decida y acataremos lo que decida la justicia [...] Respeto la decisión que tome la bancada y no me quiero meter en este asunto, para que no se piense que estoy promoviendo algo", sostuvo en una entrevista con el diario 'Correo'.

"Eso de retornar al Congreso ni me quita el sueño ni me da pesadillas, me es totalmente indiferente y ajeno, en su momento veremos qué sucede. Si hay que asumir responsabilidades, se asumirán, pero mientras tanto yo espero lo mejor para el congresista Donayre", señaló.

Dijo creer, en esa línea, que los tiempos del Parlamento "ya pasaron" para definir la situación del congresista Edwin Donayre y que será la Corte Suprema la que decida al respecto cuando revise dicho caso.

"Creo que los tiempos del Congreso ya han pasado, ya se fue el tren para que tomaran una decisión. Me parece que la Corte Suprema va a tomar la decisión antes y veremos. Sin embargo, lamentablemente la ley es bastante clara y está escrito", manifestó.

En otro momento, Iberico consideró que en el Parlamento aún existe un "el fantasma de la vancacia" contra el presidente Martín Vizcarra y que un error del mandatario sería mantener "la ruta de la confrontación y de la lucha contra la corrupción como su única bandera".