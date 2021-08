El ministro de Trabajo, Iber Maraví, aseguró que “la moralidad tiene que ir acompañada de una justificación legal”, al ser consultado sobre si continuará abriéndole las puertas del ministerio a dirigentes del Movadef, como denunció la Unidad de Investigación de Perú21.

“Yo recibo personas porque tienen su condición en este caso en materia laboral de dirigentes. Si a mí me dice la autoridad policial o el Poder Judicial me dice que yo no debo recibir personas porque tiene una filiación en partido o movimiento X y Y, muy bien, como vienen esas órdenes y estoy obligado a acatarlas, las acataré”, dijo Maraví este viernes durante una actividad en Los Olivos.

“Si el tema se trata de moralidad, tiene que ir acompañada de todas maneras de una justificación legal porque yo podría ser pasible de denuncia (…) si es que no recibo a una persona por el tema de su filiación”, respondió ante la insistencia de la prensa.

Este diario reveló este viernes que Maraví y otros funcionarios del Ministerio de Trabajo se han reunido con el FUNETCINCENCES (Frente Único Nacional de Extrabajadores Cesados Irregularmente, No Comprendidos En Ninguna Central Sindical), que no es otra cosa que un organismo generado de la organización terrorista Sendero Luminoso, al mismo estilo que el Conare.

De las 23 personas que se reunieron con el ministro el pasado 16 de agosto, se encuentran seis que firmaron a favor del la inscripción del Movadef como partido político que busca la libertad de Abimael Guzmán.

Dos de ellos son dirigentes regionales y otros cuatro figuran como adherentes en los planillones que presentó el grupo buscando convertirse en partido político en el 2011.