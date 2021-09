Con uñas y dientes, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, Iber Maraví, se aferra al cargo y recurre a leguleyadas para no hablar sobre los cuestionamientos en su contra en el Congreso.

El ministro envió un oficio al Legislativo exigiendo que le remitan una serie de documentos y videos para sustentar las imputaciones en su contra, que fueron incluidas entre las preguntas del pliego interpelatorio que deberá responder el jueves ante el Pleno.

Entre las exigencias de Maraví, quien es vinculado al Movadef y a Sendero Luminoso, solicita que le hagan llegar copias de la pericia audiovisual “que dé la certeza” de los contenidos difundidos en los medios de comunicación, así como las copias de los atestados policiales que señalan su participación en atentados terroristas en la década de los años 80, en Ayacucho.

“Para tal efecto, solicita que se precise el nombre de los medios de comunicación o redes sociales utilizadas como sustento, así como precisar la hora y fecha en que fueron difundidas”, se lee en el escrito, donde también se pide que se le entregue un documento público legalizado que acredite sus supuestos vínculos con Sendero. Lo hace, evidentemente buscando que se caiga la interpelación por vencimiento de plazo.

El oficio será revisado hoy por la Mesa Directiva del Congreso; no obstante, algunas bancadas ya han adelantado opinión sobre esta maniobra.

Por un lado, José Cueto (Renovación Popular) dijo que se trata de una “maniobra” para no responder las preguntas del Legislativo. “No me extraña, si quiere los atestados o los documentos, todos han sido públicos. Han salido en casi todos los medios de comunicación, que los busqué él. ¿Qué más quiere? A la Mesa Directiva del Congreso no le puede pedir absolutamente nada. A él ya se le han puesto las preguntas y él solo debe ir a responder”, aseveró a Perú21.

Agregó que el titular del MTPE no tiene por qué tratar de amedrentar al Congreso. “Si no tiene formas cómo responder, entonces que renuncie simplemente”, refirió Cueto.

En tanto, el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, sostuvo que si bien su bancada no va adelantar opiniones sobre la interpelación y posible censura a Maraví, es preocupante su conducta.

“Nosotros no negociamos, ni respaldamos nada vinculado al terrorismo y sería gravísimo que el gobierno pida confianza por un ministro así de cuestionado”, expresó a este medio.

NO SE REQUIEREN PRUEBAS

Para el constitucionalista Alejandro Rospligiosi, la Mesa Directiva debería declarar improcedente el pedido. “Si el Congreso acepta, cometería un error porque estaría cayendo en su juego. El ministro quiere voltear las cosas, piensa que el interpelado es el Congreso. El interpelado es él, no el Parlamento”, indicó.

El analista político Gerardo Távara recordó que la interpelación no es un proceso en el cual deba presentarse prueba alguna. “Parece que lo que está pidiendo son pruebas de las preguntas. La norma no dice que el pliego interpelatorio debe ser fundamentado o acompañado de documentos”, sostuvo.

TENGA EN CUENTA:

-El artículo 83 del Reglamento del Congreso precisa que una interpelación no se puede realizar más allá de los 10 días desde que fue aprobada la moción, advirtió Távara.

-“Está buscando judicializar la política. Creo que está mal asesorado o ha presentado este oficio para luego tener el pretexto, en caso lo censuren”, dijo Rospigliosi.

