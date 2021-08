El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, aseguró que se someterá a la decisión que tome el presidente de la República, Pedro Castillo, sobre su permanencia en el cargo luego de haber conversado tanto con él como con el primer ministro, Guido Bellido, y tras haber reiterado que las versiones en su contra por presuntos vínculos con el terrorismo son falsas.

En una entrevista a Exitosa, Maraví dijo que a Guido Bellido no le presentó su renuncia a pesar de que este último le recomendó que lo haga.”

“Yo no le he dicho que lo voy a hacer o que lo dé por hecho ni he presentado ninguna renuncia porque creo que eso no corresponde. Lo que yo he hecho ayer es por respeto al presidente de la República, porque ese es el canal correspondiente. Él tomará la decisión final y yo humildemente voy a tener que aceptar lo que decida”, detalló.

Iber Maraví dijo que esperará la decisón de Pedro Castillo sobre su permanencia en el cargo. (Exitosa)

Este lunes, el ministro confirmó que puso su cargo a disposición ante Pedro Castillo, tras asegurar que no ha renunciado al puesto a pesar de las versiones que, según atestados policiales, lo vinculan a actos terroristas en la década de 1980.

“De continuar en el cargo lo seguiré haciendo con la frente en alto como lo estoy haciendo ahora, y de ser otra la decisión del presidente, esté donde esté como ciudadano, en fin, estaremos apoyando decididamente el gobierno del pueblo encabezado por Pedro Castillo”, aseguró Maraví.

El titular del Ministerio de Trabajo insistió que en ningún momento ha sido investigado a nivel fiscal por actos terroristas, pese a los atestados policiales que lo mencionan por supuestos ataques contra un local de Acción Popular y una estación eléctrica en Huamanga, Ayacucho.

“Si eso fuera cierto, inmediatamente se debió haber hecho lo que corresponde a la justicia, procesarme, detenerme, buscarme y condenarme si es que se halla responsabilidad. Pero, ¿y eso? ¿Dónde está la condena, dónde están las formalidades?”, cuestionó.

“Yo con la frente en alto y de manera respetuosa he aclarado ante medios de comunicación que no tengo a la fecha ni siquiera ninguna investigación, siquiera una investigación a nivel fiscal, no tengo nada. No tengo ninguna sentencia firma y consentida. Estoy absolutamente limpio. Pero fíjate cómo la (congresista Rosellí Amuruz) ha afirmado ‘nuevas revelaciones demuestran las actividades terroristas de Iber Maraví'. ¿Crees que esto es responsable? La señora tendrá que demostrarme y tendrá que rectificarse públicamente y no es la única”; concluyó el ministro.