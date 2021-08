Tras reunirse con el presidente Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno, el ministro de Trabajo Iber Maraví declaró a la prensa y negó que renunciará al cargo tras nuevas revelaciones de sus vínculos con Sendero Luminoso.

Asimismo, el titular del MTPE señaló que su dimisión depende únicamente de la decisión del mandatario e indicó que el premier Guido Bellido solo le ha recomendó renunciar al cargo.

“Depende del presidente Castillo mi renuncia. En ningún momento, al premier Bellido le he dicho que acepto su recomendación o que he presentado una renuncia. Es absolutamente falso que haya presentado mi carta de renuncia. Eventualmente, los ministros de Estado estamos a disposición del presidente de la República. Más allá, de estas imputaciones totalmente falsas contra mi persona, para desprestigiar el gobierno, el presidente tendrá que evaluar el contexto político y la estrategia del gobierno. También deberá contemplar la oportunidad o no de que algunos de nosotros, en este caso mi persona, puedan seguir en el cargo. Pero yo conozco al presidente de la República, y no creo que él tomase alguna decisión por darle la razón a la ultra derecha. Él sabe muy bien que no tengo ninguna condena penal, firme o consentida, ni siquiera investigación. Estoy libre de imputaciones. Conociendo al presidente de la República, él sabrá tomar la decisión que corresponda”, aseveró.

“El camino no es la renuncia. ¿Por qué yo tendría renunciar por esas razones que no corresponden? Son absolutamente falsas. Lo que corresponde es confiar en que el presidente de la República tome la mejor decisión, por el país y no por estar dando la razón a estas imputaciones. Estoy poniendo mi cargo a disposición”, agregó.

Sobre las imputaciones en su contra y sus vínculos con el terrorismo, Maraví manifestó lo siguiente: “ Acaso, ¿todo el Perú no conoce que, en esas épocas, a partir de los 80, también se ha incluido por simples sospechas a miles de ciudadanos en investigaciones?. Y no solo eso, también en algunos casos se ha condenado injustamente. Por eso es que después se han registrado revisiones de casos. En otros casos, incluso, extrajudicialmente se ha matado gente por la simple sospecha. Muchas veces obligando a supuestos testigos a que den nombres, se han involucrado falsamente a muchas personas. Considero que mi caso es así. No he participado de ningún atentado”.

Finalmente, el ministro se refirió a la intención de algunas bancadas del Congreso de impulsar una moción de censura en su contra.

“Creo que no se debe permitir ello, porque no corresponde el momento. Ellos han perdido y han sido derrotados en el tema de la investidura de este gabinete. Creo que los fundamentos que dan contra mi persona, son carentes de objetividad y realidad. Con la frente en alto, afirmo que no debo nada al país”, concluyó.

