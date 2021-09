“Lanzaron botellas y focos conteniendo gasolina”. En junio de 1980, el ahora ministro Iber Maraví fue uno de los atacantes que participó en la quema del local de Acción Popular en Ayacucho, según el testimonio del terrorista de Sendero Luminoso Víctor Olegario Reyes Cconislla, al que accedió Perú21.

En su manifestación, el integrante de Sendero Luminoso relató que el 21 de junio de ese año se reunieron en el Parque Magdalena, dirigidos por Víctor Quintanilla Huamán, quien cumplió la labor de agitación, y Alejandro Rojas Escobedo.

“Nos dirigimos hacia el Jr. Sol lanzando slogans hasta llegar al local de Acción Popular donde Ernesto Coronados y ‘Marco’, que portaban gasolina en bolsas lanzaron hacia el interior del local el contenido de la bolsa y la galonera; y otros, de otros sectores, lanzaron botellas y focos conteniendo gasolina y mechas encendidas, procediendo a incendiarse”, contó sobre aquella ocasión.

Declaración de Víctor Olegario Reyes Cconislla.

Pero no quedó allí. De acuerdo con su relató, luego de dispersarse para no ser detenidos por las autoridades, se reagruparon para poder atacar con piedras la sede de Electro-Perú.

En su declaración, Reyes relata quiénes participaron en estos hechos, y uno de los identificados fue nada menos que Iber Maraví, hoy ministro de Trabajo. También participó la terrorista Edith Lagos, a quien Maraví ya ha admitido conocerla.

En otro ataque -del que no se tiene la fecha exacta- el senderista explica que Iber Maraví era uno de los cinco “principales líderes” del grupo que fue a atacar con piedras el Hotel de Turistas de Ayacucho.

Asimismo, al relatar cómo ingresó a las filas de SL y de qué reuniones importantes participó, el terrorista ubica a Maraví en una de ellas, en donde “se hizo un balance de todo lo actuado y acordándose proseguir con las Escuelas Populares y movilizaciones”.

Ese no es el único senderista que afirma haber participado en atentados de la mano con Iber Maraví, hombre de confianza del presidente Pedro Castillo. En manifestación, Juan Alarcón Gutiérrez, entonces de 24 años, narró que Iber Maraví fue quien dirigió el asalto a la sede de agua potable, “además nos entregó a cada uno de los participantes bombas molotov”.

“Luego de proceder al incendio, nos retiramos en fuga en diferentes direcciones; sin embargo, tuvimos un accidente debido a que Ricardo Huañac o ‘Bonifacio’ sufrió la quemadura en los pies debido a que Iber prendió en forma precipitada la gasolina”, contó en aquella oportunidad Alarcón.

A pesar de todos los vínculos de Iber Maraví con la organización terrorista Sendero Luminoso, el presidente de la República, Pedro Castillo, insiste en mantenerlo en el Gabinete Ministerial que encabeza Guido Bellido.

(Fuente: Perú21)

El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, ha revelado este miércoles que Castillo no aceptó que Maraví renuncie, luego de que este haya puesto su cargo a disposición.

“Tengo entendido que no se aceptó el cargo a disposición del maestro Iber Maraví. Personalmente pienso que es correcto, creo que se debe mantener en su cargo, no podemos caer en las pataletas de quienes no aceptan que han terminado las elecciones ya”, refirió a la prensa.

Bermejo se reunió ayer con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, entre las 10:26 p.m. y 11:13 p.m., según el registro de visitas.

