El ministro de Trabajo Iber Maraví, antes de presentarse ante el Pleno del Congreso para responder el pliego de preguntas interpelatorias, se presentó en una radio local.

Primero, el titular del MTPE confirmó que sí se presentará este jueves ante el Parlamento y se refirió a los atestados policiales que lo vinculan a distintos ataques terroristas durante 1980 en Ayacucho. “Un tipo de prensa lamentablemente ha sacado solo algunos documentos para desprestigiarme, porque sabe que el resto de documentos me favorecen. Hay una mala intención”, manifestó.

Según Maraví, los testimonios presentados en los atestados policiales en mención son de dos personas que habrían sido torturadas por la Policía y que posteriormente se habrían rectificado. “Un tal Juan Alarcón Gutiérrez y Alfredo Silvera Flores. Es que las torturas de esa época, y hay que revisar lo que dijo la Comisión de la Verdad y esto también lo voy ha explicar ante el Congreso, eran efectivas. A veces las personas para ser salvados y no ser torturados, tenían que dar cualquier nombre”, aseveró el ministro en un intento de defensa.

Al ser consultado sobre por qué los testigos habrían dado específicamente su nombre, el titular de Trabajo destacó seguramente estaba en la lista de la Policía de Investigaciones porque “era un estudiante inquieto” que apoyaba a sus maestros durante las huelgas.

Sobre por qué figuraba como “no habido” en los atestados, Maraví dijo que nunca huyó de la justicia. “¿Cómo puedo estar no habido estudiando dos carreras y una maestría en una universidad en Ica? ¿Cómo puedo estar no habido una persona si volví a Ayacucho en 1997? Me he casado por civil y religioso, he trabajado en el colegio Luis Carranza y luego en Nuestra Señora de las Mercedes”, indicó.

SU RELACIÓN CON EL MONSTRUO DE LUCANAMARCA

Maraví se refirió a su relación con Hildebrando Pérez Huaranga, sindicado como el principal autor de la masacre de Lucanamarca, y destacó que nunca lo conoció pese a que es el padre de su esposa y que ambos figuran en relaciones de los atestados policiales en mención.

“Es una persona con quien nunca me ha unido vínculo alguno. Él despareció a la fuga de la cárcel de Ayacucho en 1982, cuando su hija tenía 8 años de edad. Yo en 1998 me caso con ella, después de 16 años de su desaparición o presunta muerte. ¿Qué responsabilidad puede tener su hija, mi suegra, yo y mi actual familia de lo que haya hecho o no haya hecho?”, precisó.

Además, el ministro resaltó los siguiente sobre las firmas de su esposa y suegra en los planillones del Movadef: “¿Cuántos han firmado eso? Yo estoy informado extraoficialmente, pero son muchas personas que han firmado. (Le aclaran que fueron 600 mil) ¿Entonces esas 600 mil personas son terroristas? Algunos lo habrán hecho porque habrán creído y otros no”.

El titular de Trabajo también negó conocer al terrorista Arturo Morote y aclaró que sí conoció a Edith Lagos, pero negó haber tenido vínculos amicales con ella. “La he conocido como muchas personas la han conocido en Ayacucho. Somos de la misma generación. Pero no hemos sido amigos o nada”, indicó.

CONARE-MOVADEF

Asimismo, Maraví negó ser fundador del Conare, organismo naciente de Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, e indicó que “no le consta” los vínculos de dicha organización con el senderismo. “Nunca he sido fundador del Conare. No he sido miembro fundador ni miembro de su junta directiva”, dijo.

También rechazó ser miembro del Movadef. “Jamás he pertenecido al Movadef. Mucho menos he sido dirigente de cualquier naturaleza. No he sido su secretario de Juventudes. No hay documento que acredite eso. Fue una mentira adrede y malintencionada. Tenía más 50 años. ¿En qué lógica cabe que una persona 50 años tenga un cargo de juventudes?”, aseguró.

“NO ES UN DELITO QUE UN EXSINDICALISTA SEA MINISTRO”

Tras presentar una serie de documentos en el programa radial, con los que asegura no tener ningún antecedente penal, judicial o policial, Maraví destacó que las acusaciones en su contra tiene como trasfondo atacar al presidente Castillo.

“El ataque no es solamente contra Iber Maraví. Es contra el nuestro presidente Pedro Castillo”, dijo el exintegrante del Conare.

VIDEO RECOMENDADO:

Así lo resolvió el juez federal de los Estados Unidos. El fiscal coordinador del Equipo Lavajato, Rafael Vela, dijo que la decisión es inapelable. Además, continúa la incertidumbre y el dólar se dispara. Y, vacunarán a jóvenes de 21 años en la estación del Metropolitano.