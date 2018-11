Humberto Morales presentó el informe de minoría ante el pleno del Congreso

El congresista del Frente Amplio Humberto Morales explicó ante el pleno del Congreso el informe de minoría que recomienda incluir en la investigación al ex presidente Alan García dentro del informe final de la Comisión Lava Jato.

El parlamentario, que también fue vicepresidente de este grupo de trabajo liderado por Rosa Bartra (Fuerza Popular), aprovechó los minutos que tenía su bancada en el debate del informe final para presentar este documento, cuyo debate había sido rechazado por mayoría en el pleno.

Morales dijo que el informe de minoría que había elaborado no hablaba de aportes recibidos en campañas electorales. Sin embargo, indicó que “lo que hemos dicho es que ha habido un conjunto de dádivas a partidos”, tema que requerirá una investigación independiente.

“Hemos presentado un informe en minoría, pero dentro estamos presentando una recomendación para presentar una moción con ese tema”, sostuvo el legislador.

Según explicó, durante la sustentación del informe final la titular de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, mencionó el uso de decretos de urgencia y decretos supremos que facilitaron la ejecución de diversos proyectos, lo cual también está sustentado en el informe de la minoría.

“Se habla de la creación de un marco normativo para legalizar acciones desde Brasil que previamente han sido dadas por dádivas y que al final llegando al poder tenían que crear ese marco para que se pueda festinar. Tenía que haber un marco legal, la creación de un marco normativo. De esa hipótesis hemos partido, con la diferencia de que hemos ido más allá de lo que no querían ver”, sostuvo.

Morales argumentó que en el informe final no se consideran las declaraciones del ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, quien involucró al ex presidente Alan García y al ex ministro de Transportes, Enrique Cornejo.

“Jorge Cuba, en la misma línea del Tren Eléctrico, si bien se le menciona en el informe no se habla de sus declaraciones y ahí tenemos que decir que hay declaraciones sumamente importantes para el interés del país. Trata de que ha habido un brazo político y sindica al señor Alan García Pérez y a Enrique Cornejo. Toda esa declaración es parte del informe de la minoría”, precisó en su exposición.

En ese sentido, Morales resaltó que la firma de los decretos de urgencia a fin de crear un marco normativo, también involucra a Alan García, y no solo a Cornejo.

“¿Quiénes firman un decreto de urgencia? ¿No es acaso el presidente y sus ministros? (…) No se ha analizado la responsabilidad que implica firmar un decreto de urgencia. Entonces ¿cómo es posible que se mencione dichos decretos y no se responsabilice a García? Eso no tiene sentido, por eso hemos exigido la presentación de este informe en minoría”, dijo.

Asimismo, Morales cuestionó que dentro de la Comisión Lava Jato se deslindó de responsabilidades a José Murgia Zannier, ex presidente de la región La Libertad, presunto involucrado a petición del congresista Mauricio Mulder.

“En el informe no se menciona la razón por la que fue sacado. El señor tiene más de 300 denuncias, dicen que es una persona mayor. Esa persona fue retirada a petición del congresista Mauricio Mulder y lo ha pedido porque lo conoce, pero al mismo tiempo hubo la petición del congresista Víctor Andrés García Belaunde, quien dice que pondría las manos al fuego por él, por esa razón se sometió a voto y no estuvo en el informe. Tenemos que decir si esto es blindaje o no”, criticó.

El congresista del Frente Amplio mencionó también las imputaciones que se hacen contra la ex primera dama, Nadine Heredia, por el presunto cobro de coimas; así como contra Rocío Calderón.

“Esa presunta comisión de coimas y delito que habría cometido la señora Heredia. ¿Ella era funciona pública? ¿Para qué era el aporte? Se dice que la señora Rocío Calderón era una socia con la cual trajo el aporte de dinero para la campaña y se dice que no debemos discutir aportes de campaña. Eso no tiene sentido en ninguna parte del mundo si queremos hacer un análisis independiente y correcto”, sostuvo.

- Tensa exposición -

Durante su presentación del informe de minoría, Morales fue interrumpido por Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista), quien lo acusó de “irresponsable”, puesto que fue mencionado como un ex ministro de la gestión de Alan García en el informe.

“No hay derecho a que Morales ponga mi nombre encabezando una lista de ministros que hemos estado en el gobierno del 2006-2011, me haga imputaciones y nunca me haya citado, nunca me haya preguntado nada”, afirmó.