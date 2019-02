Morales: informe en minoría halló organizaciones criminales en FP y Apra

El congresista Humberto Morales (Frente Amplio) afirmó que el informe en minoría que presentó en la Comisión investigadora del caso Lava Jato encontró responsabilidad en Alan García y Keiko Fujimori por presunta organización criminal dentro de sus partidos.

"El informe plantea responsabilidades de Alan García y Keiko Fujimori , basados en suficientes indicios como para ser investigados. Eran organizaciones criminales que estaban dentro de sus partidos", dijo en Radio Nacional.

Si bien admitió que no era obligatorio debatir el informe en minoría en la Comisión Lava Jato, aseveró que los parlamentarios de Fuerza Popular y del Apra estuvieron "bien aliados" y se negaron a debatir dicho documento.

No obstante, Morales recordó que el Congreso de la República no encuentra responsables, no acusa y no sentencia, sino que hace un control y lo que busca es responsabilidad política.

"En el caso de Alan García , encontramos recepción de dinero que han generado después unos 27 decretos de urgencia, que beneficiaron a Odebrecht, inclusive priorizando proyectos que no tenían estudios técnicos", expresó.

Manifestó que García Pérez se reunió 15 veces con Jorge Barata y que dichos decretos de urgencia se refieren a la Carretera Interoceánica, Línea Amarilla, proyecto Olmos, Tren Eléctrico, entre otros. "El modus operandi ha sido el mismo", anotó.

En el caso de Keiko Fujimori , Morales explicó que se encontraron indicios de un aporte de un millón 200 mil dólares en su campaña electoral y que eso se reflejó en diversas votaciones de su bancada en el Congreso a favor de Odebrecht.