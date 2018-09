Humberto Lay dice poder gestionar los recursos necesarios para realizar las obras que requiere Lima los siguientes cuatro años. Estas son sus propuestas.

Estamos en el Centro Histórico. ¿Qué podría hacer para revalorar las casonas?

El Centro Histórico de Lima fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, sin embargo, estamos en peligro de perder esa condición porque hay como 600 casonas que están en mal estado. El gran problema está en que los propietarios muchas veces no tienen dinero para arreglarlas. Existe un plan maestro para el Centro Histórico que no se está aplicando. La idea es: A esos propietarios ofrecerles bonos para que puedan comprar una casa en otro lugar y el Estado se hace cargo de las casonas para repararlas, convertirlas en museos, restaurantes…

¿Cuánto tendría que destinar en bonos la municipalidad?

Lo más probable es que la municipalidad no tenga los recursos suficientes, pero aquí tiene que entrar a tallar la empresa privada, la Unesco, hay instituciones internacionales que también podrían apoyar para salvar un Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahora, si una de estas casonas se convierte en restaurante, por ejemplo, la empresa privada entra a tallar ahí.

¿Podrían ser oficinas también?

Claro, oficinas, museos…

¿Cómo podría resolver el problema de la basura? ¿Es responsabilidad solo de los alcaldes distritales?

El gran problema es que la Ley de Municipalidades dice que cada distrito se hace cargo del recojo y disposición de la basura, inclusive habla de rellenos sanitarios, lo cual es absurdo porque un distrito como Lince no tiene un lugar para tener eso. Ahí lo que tenemos que plantear es o un cambio de la ley para que la municipalidad provincial se haga cargo de todo el manejo o llegar a un acuerdo con los alcaldes distritales.

¿Qué es más fácil?

Un proyecto de ley va a demorar mucho. Yo diría dialogar primero con los alcaldes distritales, tratar de armonizar criterios, pero también hay que tener rellenos sanitarios. Existen 4 en Lima, y 2 de ellos no cumplen con los requisitos técnicos, el de Zapallal y el del sur. Tienen que ser rellenos sanitarios tratados técnicamente de tal manera que no se malogre el ambiente sino que se pueda industrializar. Con los residuos orgánicos, que son el 51% de todos los residuos de Lima, se puede producir energía, fertilizantes.

Parece fácil, pero no se ha hecho.

Falta de voluntad política, falta de creatividad, de iniciativa. El alcalde se ha dedicado a hacer obras de concreto pero eso no soluciona los problemas de Lima, y la contaminación es un aspecto muy importante que muchas veces no se toma en cuenta. La contaminación mata 5 veces más limeños que los accidentes de tránsito.

¿Qué se puede hacer para gestionar mejor el tránsito, que se reduzcan los tiempos en las vías principales?

Hay que trabajar en 4 áreas, primero en lo que es tránsito: semaforización inteligente con cámaras, con sensores. También tenemos que mejorar la pésima señalización. El segundo problema es el transporte en sí, los vehículos, donde debe haber una reforma total. Ya no puede ser que a estas alturas sigamos dando prioridad al automóvil y no al transporte masivo. Hay que crear el Sistema Integrado de Transporte donde todas las modalidades estén integradas para que con una sola tarjeta alguien pueda subir y hacer todas las conexiones.

¿Con tarifa única desde ahora?

Sí, tiene que haber subvención por parte del Estado. También tenemos que regular los taxis, que sean realmente formales, un servicio metropolitano de taxis. Existe hoy un 50% de exceso de taxis y hay mucha informalidad. Eso tiene que corregirse.

¿Los colectivos?

La pregunta es por qué la gente recurre a los colectivos, y es porque no hay un buen sistema de transporte público. Entonces, mientras se arma este sistema, que puede demorar uno o dos años, tenemos que tolerar los colectivos, pero hay que regularizarlo. También tenemos que ir reemplazando las empresas cascarón de custer y combis por verdaderas empresas modernas con buses de gran capacidad.

Dice que más allá de las obras de concreto, hará las obras inmediatas. ¿Pero hay alguna gran obra de infraestructura que piensa hacer?

Sí, te mencioné el tránsito, el transporte, y la tercera cosa es la red vial. Ahí hay un plan maestro, el Plan 2035, que contempla 3 anillos viales en Lima que van a descongestionar mucho el tráfico, pero a la vez una nueva Vía de Evitamiento. No se trata de hacer un by pass aquí, otro allá, como el de 28 de julio que no sirve para nada, que no responde a un plan. En cuarto lugar está la educación vial. Gran parte del caos que existe en Lima, y el 90% de los accidentes de tránsito, es por el factor humano. Aquí se maneja muy mal.

¿Se puede reducir la inseguridad ciudadana en Lima durante su gestión?

También tenemos que hablar de 4 aspectos. Primero, liderazgo. La Ley de Municipalidades dice que el alcalde provincial preside el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. El alcalde actual no ha querido hacerlo. En segundo lugar, la represión, el combate a la delincuencia, corresponde a la Policía. Pero sí la Municipalidad puede colaborar mucho con la Policía proveyéndoles vehículos, motos, radios, computadoras con internet.

¿Y para prevenir?

Esa es la tarea más importante que la Municipalidad puede hacer. Nosotros hemos adoptado el modelo Ciudad Sin Violencia. ¿En qué consiste? Trabajar con los niños, cerrar la fábrica de delincuentes, y darles oportunidades de desarrollar habilidades artísticas, promover deportes, fomentar competencias interdistritales. El efecto de estas medidas se verán dentro de 5 años. En cuarto lugar está la disuasión, más cámaras de viligancia, con reconocimiento facial, conectada a una Central de Seguridad Ciudadana que no existe.

Hay obras que quedan inconclusas. ¿Las va a terminar?

Es una tragedia que cada alcalde quiere comenzar de cero. Nosotros sí queremos aplicar el Plan 2035 que mandó a hacer la señora Susana Villarán. Yo critico muchos aspectos de su gestión pero eso es algo bueno que hizo.

¿Haría Río Verde?

Lamentablemente el señor Castañeda cogió los 70 millones de ese proyecto e hizo el by pass de 28 de julio que no sirve para nada. Ese parque puede tener un efecto extraordinario en toda la Lima antigua. Lo voy a hacer, por supuesto.

¿Habrá el presupuesto?

Es posible. Es una obra que va a mejorar el ambiente, y para eso existe el Protocolo de Kyoto donde están los bonos de carbono. A toda obra que beneficie el ambiente, el clima, uno puede recurrir a esos bonos. Con ellos se puede hacer esta obra.

Un sector de la población lo ve a usted como la propuesta más conservadora. ¿Podría emprender políticas en favor de poblaciones vulnerables, de la población LGTBI por ejemplo?

Esas no son competencias de la Municipalidad. Las políticas las hace el Ejecutivo y el Legislativo. Desde ese punto de vista nuestro plan no es que sea conservador, es realista, no prometemos cosas imposibles de hacer o que no competen a la Municipalidad.

¿Pero se preocupa por los ataques que recibe la población LGTBI?

Lo que nosotros planteamos en nuestro plan de gobierno es educación desde la escuela para que no haya discriminación, eliminar la violencia, el bullying, la violencia de género, la violencia sexual, la violencia contra la mujer, hay que trabajar con la familia. Nosotros vamos a gestionar con el Ministerio de Educación que se incluya temas de derechos, de cultura cívica.

En los últimos días hemos visto la actitud del pastor Alberto Santana y de su hijo, quien asegura que se puede golpear a una mujer hasta 4 veces antes de arrepentirse. ¿Qué opina de ello?

Yo no lo puedo llamar pastor. Existe en el Perú dos instituciones representativas del pueblo evangélico, El Concilio Nacional de Iglesias y la Unión de Iglesias Cristianas. Él no pertenece a ninguna de estas iglesias. Ha hecho lo que ha querido y no podemos aceptar ese tipo de enseñanzas, ni lo que hizo en el Estadio de Alianza Lima ni ninguna otra cosa que vaya en contra de los derechos de las personas y del orden y del amor al prójimo.

DATOS

- Según la hoja de vida que presentó ante el JNE, Lay es arquitecto de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Es presidente de su partido, Restauración Nacional, desde 2005.

- Fue congresista de la República de 2011 a 2016, y presidió la Comisión de Ética Parlamentaria.

- Es asesor eclesiástico de la Asociación Iglesia Bíblica Emmanuel desde 2005 hasta la actualidad.