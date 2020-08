El líder de Restauración Nacional, Humberto Lay, respaldó a su aliado político César Acuña y calificó como un "error" el que este haya embarazado a una menor de edad cuando tenía 33 años.

[César Acuña: Partido de Humberto Lay minimizó denuncias contra candidato presidencial]

"El tema del hijo que tuvo de una señorita cerca de 30 años atrás fue aclarado que fue no violación. Él cumplió con su responsabilidad, pero, ¿ahora quién no comete errores?, pero algo que sucedió cerca de 30 años atrás no hace a alguien un violador, hay que entenderlo de esa manera y todos comenten errores", precisó Lay en Agenda política.

Por otro lado, Humberto Lay precisó que confía en César Acuña y que el dinero que tiene el candidato de Alianza Para el Progreso (APP) es producto de su esfuerzo. "Él (César Acuña) me aseguró que no ha habido malos manejos, que el dinero que ha ganado ha sido con trabajo, con una buena gestión empresarial y que no habido ningún ilícito ni dinero oscuro", agregó.

Lay indicó que las denuncias contra César Acuña se deben a una campaña de desprestigio. "No hay duda de que hay una campaña muy intensa contra César Acuña estos días a partir de que apareció en el tercer lugar en las encuestas", afirmó.

El líder de Restauración Nacional aseguró que comparte con César Acuña la misma posición con respecto al aborto y la Unión Civil.

[Elecciones 2016: Humberto Lay postulará como segundo vicepresidente de César Acuña]

“César Acuña me aseguró que comparte mi punto de vista en el tema de la Unión Civil, el respeto a todas las posiciones y respeto a las todas personas; sin embargo, el respeto de la familia está por delante y eso sí no hay ninguna duda, como en el tema como la defensa de la vida”, explicó Humberto Lay.