La Comisión de Constitución que preside Omar Chehade (APP) debatirá hoy el proyecto que incorpora el artículo 34 A a la Constitución que impide que condenados en primera instancia puedan postular a cargos públicos de elección popular. Si se acepta esta reforma constitucional, se cerrará las puertas de la presidencia y el Congreso a corruptos, homicidas y a autores de otros graves delitos como feminicidio, explotación sexual de menores, etc. Sin embargo, esta reforma, que mejoraría la representación política, fue perturbada ayer por la difusión de un predictamen que excluyó estos ilícitos.

Bajo los términos del predictamen, elaborado por la Secretaría Técnica de la comisión que dirige Chehade, se podrían repetir casos como el del actual congresista Humberto Acuña (APP). Sobre Acuña pesa una sentencia en primera instancia por cohecho genérico desde noviembre del año pasado, antes de ser legislador.

¿Por la puerta falsa?

El predictamen precisa que las restricciones recaen para los condenados en primera instancia por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, apología o violación sexual. Es decir, Acuña no sería afectado.

El texto no solo es distinto al proyecto que impulsa Gino Costa (Partido Morado) que busca impedir la postulación de condenados por delito doloso en primera instancia con condena mayor a cuatro años, sino también a la ley que aprobó en primera votación en 2019.

“Es un retroceso con relación a lo que aprobó el Congreso disuelto, que trataba en general de delitos dolosos con sentencia en primera instancia”, expresó el analista político Gerardo Távara a Perú21. Además, agregó que este nuevo documento tiene el problema que solo impide la postulación a los “autores”, mas no a los cómplices.

Chehade dijo a este diario que el predictamen “no representa un retroceso, mientras no se debata y se apruebe algo”. Aseveró que el texto “es un punto de partida. No se ha debatido nada, no se ha votado nada. Con el debate saldrán los textos sustitutorios”.

Sobre por qué no se trabajó a partir de lo aprobado por el disuelto Congreso, expresó que el predictamen toma en cuenta “el pensamiento de los miembros de la comisión, que no tiene que ser el mismo del Legislativo pasado. Y con ello, se arma el texto”.

Al ser consultado si él busca beneficiar al hermano del fundador de su partido, César Acuña, Chehade respondió que “no tiene nada que ver. Nadie ha pensado en eso. Es demasiada suspicacia. Lo rechazo tajantemente”.

¿Habrá tiempo?

Este tema es el último de cinco puntos de la agenda programada por Constitución para hoy. Antes figura el debate de siete proyectos sobre otros tópicos. “No entiendo por qué impedimentos, que es el tema que se requiere con mayor urgencia debatirse y votarse, está en último punto”, dijo Costa, quien advierte que si no es llevado al Pleno del jueves, no se aplicará en las elecciones del 2021.

Chehade asegura que todos los puntos de la agenda, incluyendo los impedimentos, serán vistos hoy.

