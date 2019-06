Resolución que ordena traslado de Yoshiyama "es manifiestamente ilegal", señala Humberto Abanto

El abogado de Jaime Yoshiyama , Humberto Abanto , aseguró este miércoles que la resolución judicial que ordena el traslado de su patrocinado a otro centro penitenciario es "manifiestamente ilegal", puesto que la disposición de un interno "corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Penitenciario (INPE)".

"El señor juez no puede ordenar el traslado de un interno a un determinado penal, porque la administración penitenciaria le corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Penitenciario (INPE)", sostuvo en diálogo con TV Perú Noticias.

"Ante eso, nosotros hemos hecho dos cosas, plantear una recusación porque el juez declara que mi cliente y sus coimputados son parte de una organización criminal, y hemos puesto una apelación para que la sala revoque o por lo menos anule esta resolución que es manifiestamente ilegal", detalló.

En esa línea, Abanto consideró que el INPE, con el comunicado emitido ayer, está defendiendo sus fueros y destacó el accionar del jefe de esta entidad Carlos Romero.

"Lo que el INPE ha hecho, como se ha podido ver, es defender su competencia. Ha dicho 'los voy a reubicar, pero donde mi política carcelaria lo establezca, no donde el señor juez me diga, porque el señor juez no sabe si hay espacio en el penal o no' . Hasta el momento, lo que está haciendo el señor Romero es defender el fuero del INPE", señaló.

Como se recuerda, este martes tras un reclamo del fiscal José Domingo Pérez por no trasladar a los internos Pier Figari, Luis Mejía Lecca y Jaime Yoshiyama como lo indica una resolución judicial del mes de mayo, el INPE dispuso el traslado de Figari al penal de Ancón II y la reubicación de Mejía Lecca en Castro Castro.

Al respecto, Abanto consideró que el fiscal Pérez busca "enlodar" con sus reclamos el recurso de casación presentado por la defensa de Keiko Fujimori.

"A mí, lo que me queda claro, es que el pedido de Pérez no es nada más que una actividad pirotécnica del fiscal con miras la manchar la casación, que es el gran esfuerzo que viene haciendo él y la procuraduría desde que se interpuso el recurso", indicó.

"Pérez sabe que por su inferioridad jerárquica, no va a participar en ese debate que le está vedado, entonces, lo único que le queda es una política de enlodamiento, ensuciar el recurso", manifestó.

Más temprano en conferencia de prensa, el fiscal José Domingo Pérez había dicho que le llamaba la atención que un abogado, en referencia a Abanto, siga "descalificando la labor que viene realizando el Ministerio Público y sobretodo a abonar en este peligro de obstaculización que se está advirtiendo ad portas de que se vea la casación que menciono".