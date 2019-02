Humberto Abanto pide al fiscal Juárez que registre su vivienda y oficinas

El abogado Humberto Abanto solicitó a la Fiscalía que registre su vivienda y oficinas como parte de la investigación que realiza el fiscal Germán Juárez a los 19 árbitros que habrían recibidos coimas de Odebrecht a cambio de emitir laudos arbitrales en favor de la empresa y contra el Estado peruano.

“Acabo de solicitar formalmente al fiscal Juárez Atoche que proceda al registro de mi vivienda y oficinas, sin necesidad de autorización judicial alguna. Quien ejerce o ejerció función pública tiene el deber de responder por sus acciones y yo cumpliré con mi deber”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.

El fiscal Juárez encabezó ayer diligencias de allanamiento a 14 inmuebles de cinco árbitros y dos ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La medida fue autorizada por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción, a pedido de Juárez Atoche, quien es miembro del equipo Lava Jato.

Pero el juez no acogió todo lo solicitado por el Ministerio Público. Por ejemplo, no autorizó la intervención de los inmuebles de Abanto, quien es abogado del ex dirigente fujimorista Jaime Yoshiyama. Por ese motivo, el letrado requirió al fiscal que allane sus propiedades.

"A los fines de colaborar con el esclarecimiento de los hechos y con el propósito de evitar que se produzcan dilaciones indebidas en los actos de investigación, solicito expresamente, como acto de investigación que la Fiscalía Supraprovincial proceda al registro del inmueble de mi propiedad y de las oficinas de mi estudio jurídico Abanto Verástegui Abogados S. Civil R.L", indica Humberto Abanto en el documento que envió al Ministerio Público.

— Humberto Abanto (@H_Abanto) 6 de febrero de 2019

Las propiedades que sí fueron allanadas son las del ex procurador del MTC Jaime José Valés Carrillo; del ex director de Concesiones del MTC Celso Martín Gamarra Roig, y de los árbitros Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias Salaverry, Luis Fernando Pebe Romero, Luis Felipe Pardo Narváez y Randol Edgard Campos Flores.

Los inmuebles están ubicados en San Isidro, Lince, El Agustino, Surco, Punta Hermosa, Miraflores, Ate y La Molina. La fiscalía tiene un plazo de 72 horas para culminar el allanamiento.

Para el Ministerio Público, los investigados habrían incurrido en la comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita.