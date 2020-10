Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, calificó como una “actuación precipitada” el pedido del Ministerio Público de 18 meses de impedimento de salida del país contra el exministro fujimorista, investigado por el Caso Odebrecht.

“Es una actuación precipitada por parte del Ministerio Público, toda vez que quien tendría que haber actuado y tiene que actuar de oficio es el señor juez ante el vencimiento del plazo de la detención domiciliaria del señor Jaime Yoshiyama”, afirmó en diálogo con Canal N.

Este jueves, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra Jaime Yoshiyama Tanaka, investigado en el marco del caso Odebrecht.

Humberto Abanto recordó que el pasado 9 de setiembre se cumplió el plazo establecido por el juez Víctor Zúñiga, para cumplir con la medida restrictiva de arresto domiciliario contra Yoshiyama Tanaka, luego que en mayo ordenara sustituir la prisión preventiva en su contra debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

“Ha cumplido todo el plazo de detención domiciliaria que […] acabó el 9 del mes pasado. Lamentablemente el señor juez no ha cumplido con disponer inmediatamente su libertad y en muestra de su conducta y adhesión al proceso, él [Jaime Yoshiyama] se ha mantenido confinado en su casa, mientras el juez no dicte la resolución a que está obligado o que ponga las medidas restrictivas que la ley le permite”, detalló.

El abogado consideró que el fiscal “ha actuado prematuramente sin darle oportunidad” al juez Víctor Zúñiga Urday para pronunciarse sobre este caso y cumplir con lo que dispone la ley.

En otro momento, se refirió también al anuncio de fiscal José Domingo Pérez respecto a que la investigación se encuentra en la etapa final.

“Cuando alguien me dice que estamos en la recta final a mí me hace mucha gracia porque todavía hay diligencias que pasan diciembre de este año, entonces, yo no entiendo qué es lo que comprende como recta final quien dice que ya estamos listos para una acusación”, manifestó.

