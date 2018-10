Humberto Abanto dice que mostrar chats 'La Botica' es como 'correr la cortina de la ducha'

Humberto Abanto , defensa de Jaime Yoshiyama , minimizó esta tarde las conversaciones privadas realizadas en el chat 'La Botica' de Fuerza Popular y aclaró que presentarlas como prueba es como 'correrle la cortina a alguien mientras se está duchando'.

"Presentar los chats, unas conversaciones privadas, que no tienen trascendencia hacia afuera es como presentar a un violador del pudor a alguien que estando en la ducha le corren la cortina y le toman una foto", dijo el abogado de Yoshiyama en diálogo con la prensa.

Tras la suspensión de la audiencia de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 10 implicados, los abogados le recordaron al fiscal Domingo Pérez el ascenso de su esposa en el Ministerio de Economía y Finanzas a cargo de Claudia Cooper, mientras su despacho tenía abierto el caso Chinchero.

"Él abrió una puerta a una discusión que yo no he buscado. Cuando él estaba tan preocupado por mi carrera decidí preocuparme por la suya porque yo no sabía de dónde es él ni de donde venía. Me encontré que el caso Chinchero es un caso que no avanzó en 13 meses que estuvo bajo su control y particularmente que no se había investigado a Claudia Cooper, ministra quien bajo su gestión se ascendió a la esposa del fiscal", agregó.

Abanto señaló que estos cuestionamientos "no debilitan la posición fiscal", pero sí demostrarían que existen dos varas distintas "para medir" al gobierno y a Fuerza Popular.