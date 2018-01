"Humala no está implicado en la muerte del fiscal de Tocache", señaló su abogada María Alvarado, abogada del ex presidente, dijo que comisión Madre Mía no tiene ningún sustento para acusar a su patrocinado.

Madre Mía 'Capitán Carlos' (Humala) estaba a cargo de la base antisubversiva de Madre Mía, en 1992. USI