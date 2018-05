En su primera aparición televisiva luego de haber sido excarcelado junto a su esposa, Nadine Heredia, el ex jefe de Estado, Ollanta Humala aseguró que el desequilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo hace que el gobierno del presidente Martín Vizcarra corra el riesgo de acabar en cualquier momento tal y como ocurrió con el mandato de PPK.



"Hay una inestabilidad producto de la pérdida de equilibrio entre el Legislativo y el Ejecutivo, y esto hizo que el presidente de la República haya caído y su vicepresidente, lo reemplace dentro de un mismo gobierno y que por ende, el (actual) jefe de Estado tenga la misma estabilidad laboral que un trabajador del CAS", expresó.

En ese contexto, Humala Tasso agregó que el Congreso tiene las riendas del país ya que no solo maneja la directiva sino también la Comisión de Presupuesto, donde se plasman las acciones a favor de la ciudadanía.

"Producto de un proceso electoral se ha producido un hecho singular en el que el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso, y que por eso no maneje la directiva y menos la Comisión de Presupuesto, donde se plasma la propuesta política de un Gobierno; por lo tanto el Congreso es el que está manejando el país, y en ese sentido el Ejecutivo, no puede ejecutar sus acciones", precisó.

Vea también La épica y la política

Opinó además que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es de "inestabilidad", y aconsejó al actual mandatario tomar el control de la Comisión de Presupuesto. "Le sugeriría que tome esta comisión para darle estabilidad en materia económica al país".

La permanencia de Vizcarra en la presidencia dependerá de muchos factores, aseguró el líder del Nacionalismo. "Le recomendaría que cumpla continuar con lo bueno que, por ejemplo, hice en mi gobierno como la reforma educativa, tributaria, salud y en servicio civil", señaló.