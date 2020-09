El historiador Hugo Neira calificó como “débil” la situación de la izquierda y la derecha en el Perú, esto debido a que en nuestro país no existe una sociedad ordenada con clases sociales, como sí es el caso de Chile o España.

"Por qué querríamos jugar a ser más modernos que los modernos", se preguntó el también sociólogo, quien sostuvo que en el país "la izquierda es extremadamente débil en este momento, tanto que recurre a candidatos que no son suyos, como en el caso del presidente (Ollanta) Humala".

[Hugo Neira: "Los peruanos nos detestamos profundamente"]

Por el otro lado, Neira hizo hincapié que en el actual panorama político la derecha peruana no se declara como tal, así como no existe un partido liberal ni uno conservador.

GRAN DESILUSIÓNEl autor de El mal peruano y Del pensar mestizo asegura que Ollanta Humala ha continuado la economía como ha podido y que, desde el punto de vista internacional, le ha tocado una época difícil.

"Hasta el momento es un demócrata. No ha habido intención de quedarse a hacer un golpe de Estado. Tampoco sabemos que haya presión sobre los medios. (…) Aunque hay muchas cosas que no ha hecho, no se ha comunicado, ha creado una gran desilusión", asegura.

Puedes leer la entrevista completa de Hugo Neira dando clic AQUÍ.

Follow @Peru21pe