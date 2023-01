Hugo Espino Lucana, dueño de la empresa JJM Espino -que presuntamente habría contratado con el Estado por sus nexos con la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes Navarro- declaró ante la Comisión de Fiscalización como testigo sobre este caso.

Espino, con la presencia de su abogado Juan Carlos Ramos, respondió las preguntas acerca de sus reuniones en Palacio, financiamiento, los contratos obtenidos con el Estado y cómo conoció a los personajes cercanos al exmandatario, como Geiner Alvarado exministro de Vivienda, Rubdel Oblitas Paredes, sobrino de Lilia Paredes y al alcalde de Anguía Nenil Medina.

Sí tuvo reuniones con la exprimera dama

Según señaló Espino, al contrario de lo que dijo la hermana de la exprimera dama, sí tuvo encuentros con la esposa del expresidente Castillo. “A la residencia de Palacio fui cinco veces, la primera me invita Yenifer porque la señora Lilia quería conversar un asunto conmigo, me pidieron el chip porque la señora Lilia tenía miedo de que la podrían chuponear, no llegué a llevar el chip a mi nombre o a nombre de otros, lo mejor hubiera sido que ellos saquen su chip, porque era algo peligroso por el término chuponeo”.

Las reuniones iniciaron en el mes de agosto, indicó el testigo. Los temas que trataron fueron: temas del viaje a Chachapoyas con Yenifer en Palacio, expedientes de la provincia de José Sabogal y para hacer documentos. Además, dijo que aceptó las invitaciones por curiosidad de conocer la residencia presidencial.

Recibió S/70 mil

Confesó que no tuvo financiamientos por parte de la primera dama y de Yenifer Paredes, pero afirmó que recibió el monto de S/70 mil soles por parte de David Paredes.

“En el año 2021, Yenifer me comenta que conoce al alcalde de Chadín y coordinamos para la elaboración del expediente y también me comentó que su hermano tenía la visión de querer ejecutar obras. Por eso realiza un depósito a mi cuenta y, con ese dinero, se estaba elaborando ese expediente”, aseguró.

El hermano de Lilia Paredes “estaba financiando la elaboración del expediente. Ese dinero es para los gastos de estudios básicos de suelo, topografía, análisis de agua y todos los gastos concernientes a una elaboración de un expediente técnico”, dijo Espino.

Más encuentros

Por otro lado, comentó que no existieron reuniones con el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, quien también está involucrado en el caso. “No tuve reuniones con Geiner Alvarado, he asistido al ministerio de Vivienda para solicitar reunión de asistencia técnica, más nunca me he reunido con el ministro. Hemos coincidido en una reunión el cumpleaños de Nenil Medina, lo he visto, pero nunca he entablado algún tipo de conversación o diálogo, ni virtualmente. A Salatiel Marrufo me lo presenta Nenil Medina cuando era asesor en la municipalidad de Anguía en el año 2020, después no he tenido reunión con él”, aseguró.

Sobre las reuniones que mantuvo con Yenifer Paredes en una vivienda en Chorrillos, indicó que sí se dieron, que participó el primo de Paredes y hasta el alcalde de Anguía. “Me reuní en Chorrillos con Yenifer Paredes Navarro, tratamos sobre un proyecto de Chachapoyas a inicios de agosto del 2021, luego nos reunimos en una pollería Yenifer, el alcalde y mi persona. Hubo dos reuniones en la casa de Chorrillos y en la segunda participó Rudbel Oblitas Paredes”, indicó.

Y añadió: “Yenifer Paredes me presenta a Lilia Paredes, no me he reunido con Pedro Castillo, él se encontraba en su vivienda, me invita en el mes de agosto la señorita Yenifer, donde se encontraba también su mamá”.





