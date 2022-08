Hugo Espino confirmó al equipo especial de la Fiscalía que intentaba iniciar una relación sentimental con Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, en medio de las negociaciones que hacían para repartirse obras públicas.

En su relato, Espino contó que fue invitado por Paredes a Palacio de Gobierno en distintas ocasiones. En esos encuentros hablaban de cómo se iban a distribuir las obras públicas.

La primera vez que acudió fue en agosto, dijo que fue recibido por la primera dama Lilia Paredes y que esta le pidió comprar un chip a nombre de otra persona porque temía ser chuponeada.

“La señora Lilia me indica que necesita el chip a nombre de otra persona porque tenía miedo de que le estén chuponeando las llamadas y me pide que yo consiga, a lo cual yo le indiqué que buscaré el chip, diciéndome que cualquier operador está bien”, se lee en su testimonio que fue recogido el 14 de agosto por el fiscal Jorge García.

Declaración de Hugo Espino a la Fiscalía del 14 de agosto del 2022.

Para setiembre acudió por segunda vez a Palacio y en esa oportunidad contó que Yenifer le comentó de los negocios que podían realizar en Chachapoyas, región Amazonas, ya que la esposa del mandatario era amiga del alcalde Víctor Culqui.

En la tercera ocasión que asistió, en el mismo mes, dijo que se quedó más de cinco horas porque Lilia Paredes lo invitó a cenar.

“Yenifer me llamó a mi celular y me pidió que vaya para ver las actas del proyecto del distro de José Sabogal, el cual es un proyecto de saneamiento, luego de ello Yenifer me invitó a cenar con la señora Lilia y sus hijos, siendo que en esas fechas ya intentábamos iniciar una relación sentimental, permaneciendo en Palacio de Gobierno por un lapso de cinco horas aproximadamente”, refirió.

Yenifer Paredes se encuentra detenida. El Poder Judicial podría dictar prisión preventiva en su contra. (GEC)

Espino se acogió a la colaboración eficaz a cambio de recuperar su libertad. Fue detenido el 9 de agosto por la Policía y luego de ello contó que fue el testaferro de la organización criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo.

El equipo especial de la Fiscalía indica que esta red apuntaba a repartir millonarias obras públicas con la venia del jefe de Estado y la participación de la primera dama como coordinadora. Las empresas de Espino -JJM y Destcon- ganaron obras por más de S/6 millones.