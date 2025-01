Hugo de Zela: "Creer que Maduro va a dejar el poder el 10 de enero es un poco ilusorio”

María Corina Machado ha llamado a marchar contra Nicolás Maduro. Mencionó a Lima.

Naturalmente. Tenemos acá por lo menos un millón y medio de venezolanos. Esta es una plaza importante para esta manifestación. En términos generales, veo la cosa un poco complicada. Hasta el momento, todo indica que Maduro sigue teniendo el control de las Fuerzas Armadas, y ese es un factor bien importante. Maduro sigue repitiendo, y no solo él, sino también todos sus principales voceros, que no va a dejar el poder reconociendo el triunfo de la oposición. Yo creo que la posición que el Gobierno actual de Venezuela va a adoptar está claramente reflejada en las declaraciones de muchos de los voceros del Gobierno, empezando por Maduro. Creer que Maduro va a dejar el poder el 10 de enero es un poco ilusorio, para ser franco. Mi impresión es que Maduro va a salir porque hay una presión que lo saque y esa presión puede ser por dos fuentes. Primero, la fuente popular, a la que María Corina se ha referido. Manifestaciones masivas en Venezuela y el extranjero: el poder de la calle. Eso funciona siempre y cuando sea masivo y demuestre que el Gobierno no tiene el control de la calle.

Ya ha habido manifestaciones multitudinarias.

Es que no es una marcha, esto es un proceso. Hay que tener claro que esto no va a funcionar el día 10. Eso no va a pasar. Van a tener que hacer ese tipo de cosas hasta que lo saquen, si es que consiguen sacarlo. No es el final de un proceso, sino el comienzo. Pero sí creo que es perfectamente posible que con esas marchas populares se genere un movimiento que le deje claro al Gobierno de Maduro que simplemente ya no es viable gobernar a espaldas de la voluntad de la gente. Y creo que ese es el principal objetivo de estas manifestaciones: pasarle claramente el mensaje a Maduro de que la calle se le volteó. En ese sentido, creo que es una táctica positiva la que está impulsando María Corina.

¿Cuál sería la otra fuente de presión?

La otra hipótesis es que lo saquen por la fuerza. Pero, como él tiene el control de las Fuerzas Armadas, esa hipótesis me parece débil. Es realmente difícil que lo puedan sacar, porque las Fuerzas Armadas responden a Maduro.

¿El asesinato de un custodio relacionado con Diosdado Cabello no ha generado mayor cambio?

Tengo la impresión de que no. No es algo definitorio o que vaya a tener trascendencia. Honestamente, no me parece que cambie las circunstancias en que se están moviendo las cosas.

Como exembajador en Argentina, ¿cómo ve su rol?

Argentina está en una posición firme. Va a querer estar acompañando la cabeza de cualquier movimiento en la región. Pero lo realmente esencial es ver qué va a hacer Estados Unidos, y eso tiene que ver directamente con la toma de mando del presidente Donald Trump.

¿Podría ser más duro que en su anterior gobierno?

Hasta ahora las indicaciones, por el tipo de gente que está eligiendo, dicen que el gobierno de Trump va a tener una posición muy dura frente al gobierno de Maduro. Marco Rubio va a ser secretario de Estado y Mauricio Claver-Carone va a ser enviado especial para América Latina. Él va a ser el que maneja las crisis en la región. Toda la gente que está eligiendo Trump tiene dos características. Primero, la mayoría son de Miami, lo que implica que es gente muy cercana a Trump en la época en que este se alojó allá. Y segundo, son figuras conocidas del ala más fuerte del Partido Republicano, del ala que tiene posiciones más tajantes. Han tenido pronunciamientos públicos extremadamente duros sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua. En el gobierno anterior de Trump, era la gente que defendía la línea de poner más sanciones y ajustar a los venezolanos. Parece ser un indicativo de que, a partir del 20 de enero, cuando tome el poder, la posición del gobierno de Trump va a ser muy dura.

Entonces, los días del 10 al 20 de enero son claves.

Hay que ir incrementando la presión entre el 10 de enero y el 20 de enero, cuando asume Trump. Esos 10 días tienen que servir para agitar la calle y demostrar que hay una abrumadora mayoría que quiere el cambio. Eso va a legitimar la dureza de la reacción de Trump. Allí hay diez días cruciales, diez días muy importantes.

Han cambiado las posturas de Brasil y Colombia.

Creo que en la región hay muy pocos países que están a favor de Maduro. Hasta aliados que fueron cercanos en un momento, como Brasil y Colombia, se han distanciado. Casi el único aliado de peso que le queda a Maduro es México. Brasil y Colombia soltaron esta propuesta de Gobierno transitorio, pero no han insistido en ello. Lo que sí creo es que, si se crea el impulso suficiente, lo que puede haber es una etapa transitoria entre Maduro y González, hacer una salida ordenada. No creo que sea factible una situación en la cual Maduro renuncie y salga sin ninguna garantía. Va a tener que haber un grado de negociación con Maduro y su gente si se quiere evitar un derramamiento de sangre. Ahí sí veo un periodo de transición y creo que probablemente eso sea lo que puje Estados Unidos: que se inicie un periodo de transición para darle una salida a Maduro que permita que el nuevo Gobierno tome el poder de forma pacífica. No veo voluntad de ningún lado del uso de la fuerza para sacar a Maduro.

Que los presidentes no viajen a Venezuela indica el poco apoyo que le queda a Maduro en la región.

Los brasileños hasta ahora no han hecho un pronunciamiento claro y parece que en el caso de Colombia va a ser el embajador en Venezuela el que asista. Ahí hay un matiz de diferencia. Pero la verdad es que, si Maduro se lanza a iniciar un nuevo periodo, va a tener muy poco apoyo en la región, salvo Nicaragua y México. Su apoyo es extrarregional: Rusia, China, Corea del Norte.

“MADURO LES HA MENTIDO MUCHO A LOS GRINGOS"

Cuando ganó Trump, Maduro parecía intentar un acercamiento como el de Corea del Norte.

Esa no fue una iniciativa que prosperó. Es que Maduro les ha mentido mucho a los gringos. Varias veces les ha dicho: “Bueno, conversemos, a ver qué podemos hacer”, y luego los ha mecido, y al final se han dado cuenta de que no resulta. El grado de credibilidad que tiene Maduro hoy es muy bajo. El hecho masivo de haber ocultado las actas electorales le va a jugar en contra de manera muy fuerte. Ha sido ya demasiado grosero.

¿Hubo un intento de Trump de fomentar un levantamiento contra Maduro en su gobierno anterior?

Se habló mucho de eso, pero no me atrevería a decir si es cierto o falso. Esas cosas se mueven a niveles de mucho secreto. Pero yo no lo descartaría tampoco. Tal vez hubo un intento de ese tipo, pero no me consta.

¿Edmundo González debería ir a Venezuela? ¿Cuál debería ser el rol de la oposición?

La oposición venezolana tiene dos cabezas: la de María Corina Machado y la de Edmundo González. Ellos han optado por dividirse el trabajo. Ella se ha quedado en Venezuela y tiene a su cargo la resistencia popular. Y González, más bien, anda recorriendo Europa para despertar el apoyo internacional. González ha planeado una gira por América del Sur. Me parece lógico porque González es un diplomático de carrera y sabe cómo manejar el tema externo.

Los petroleros presionan a Trump por Venezuela.

Claro que sí. En Estados Unidos hay una suerte de contradicción porque son, de alguna manera, dependientes del petróleo venezolano. Entonces, tampoco es que vayan a poner eso en peligro, excepto que la cosa llegue a un extremo y no haya ninguna señal positiva de Maduro, en cuyo caso no les va a quedar más remedio que tomar de nuevo el control del petróleo, como lo hicieron en la época de Trump. Ya eso pasó.

Eso se ha agravado por la guerra de Putin. Eligieron al dictador, a su mal menor.

Por supuesto. Lo que no veo ahora es un Juan Guaidó 2, es decir, que Edmundo González tome el poder en el exterior y se quede por ahí. Creo que el ejemplo de Guaidó fracasó por una serie de circunstancias y tratar de repetirlo, francamente, no veo que sea una cosa positiva.

¿Se prevé sanciones económicas?

Sin duda. Esa es una de las grandes armas que tiene Estados Unidos. Trump, probablemente, ponga sanciones. Sería consistente con la línea que siguió en la etapa anterior, que estuvo encarnada en las personas que hoy en día van a tener capacidad de decisión.

¿Habrá cambios económicos en el comercio con Perú, por lo que dijo un asesor de Trump?

Francamente, creo que eso es bastante exagerado. La realidad va a demostrar que las cosas no son así. Chancay es un puerto que se construyó con capitales privados. Es verdad que la mayor parte de los capitales son capitales chinos, pero también hay capital peruano ahí. El hecho de que sea un puerto privado no significa que esté fuera de las leyes peruanas, porque es un puerto de uso público. Está sujeto a las leyes peruanas.

Desde que usted era embajador ya había preocupación por China.

Es cierto. Hasta ahora lo que han tenido en Estados Unidos es una aproximación teórica al problema de la presencia china. Hacen análisis políticos, geopolíticos y de temas de seguridad, expresando de manera coincidente preocupación por el crecimiento de China en la región. Pero no hacen nada. Lo que ellos tienen que hacer es, simplemente, tener más presencia. El Gobierno de Trump quiere traer inversiones hacia la región. Que Marco Rubio esté como secretario de Estado significa que a América Latina le van a hacer más caso. Y eso pasa por más inversiones e incrementar el comercio. El Perú sigue siendo un país confiable para inversiones norteamericanas. Si se ve con frialdad, el hecho de que haya crecido la inversión china es una prueba de que el Perú es confiable para la inversión.

No cree, entonces, que haya un alza proteccionista en el comercio con Perú.

Francamente, creo que no. Son cosas que se dicen al comienzo. Una cosa es con guitarra y otra es con cajón. La realidad política se impone.

Cuando entregó sus credenciales, Trump reconoció el rol de Perú con refugiados venezolanos.

Sin duda, eso lo dijo claramente el presidente Trump. Y se convierte en un factor de coincidencia, porque ellos, al igual que Perú, tienen un problema de filtración masiva. Teniendo el mismo problema, creo que hay ahí un ámbito importante de coordinación para buscar políticas que permitan controlar esos fenómenos migratorios. Y creo que el primer paso es tener estadísticas confiables. Acá hay muy pocos venezolanos registrados. Ese podría ser un tema de cooperación con Estados Unidos, porque ellos tienen más experiencia en eso.

Como exrepresentante del Perú ante la OEA, ¿cuál debería ser la postura?

Hay que tomar una posición clara. El 10 de enero hay que declarar tajantemente que el Perú no reconoce al Gobierno de Maduro porque es fruto de una elección que fue absolutamente ilegítima. Y ni soñar con enviar a alguien a Venezuela.

¿Habrá una nueva ola migratoria?

Si Maduro asume el poder, esa ola migratoria se va a producir de todas maneras, y eso no depende de lo que haga o deje de hacer el Perú. Es inevitable. Va a ser necesario reforzar la seguridad y la vigilancia en las fronteras.

“El mensaje que el Gobierno tiene que pasarle a Trump es que inviertan”

Hay cierto alarmismo con Chancay.

Esas ideas de que van a venir barcos de guerra y van a tener libertad para hacerlo son fantasías. Hay que recordar que en el Perú, para que entre un barco de guerra extranjero, se necesita la autorización del Congreso. Eso se tramita con anticipación. Francamente, me parece una hipótesis altamente improbable, casi imposible diría, que se piense en Chancay para un uso militar o de carácter estratégico. Sí, por supuesto, entiendo la preocupación de Estados Unidos por el incremento de la presencia comercial china. Es cierto que la inversión china en el Perú ha crecido, pero eso se contrarresta con inversiones norteamericanas. Por eso, el mensaje que el Gobierno peruano tiene que pasarle a Trump es que inviertan, que equilibren la cosa, porque tienen la capacidad. En el Perú hay leyes totalmente favorables para la inversión. El segundo mensaje es que no hay que confundir decisiones comerciales con decisiones ideológicas. Que las inversiones chinas hayan crecido en el Perú no significa que nos hayamos vuelto comunistas ni mucho menos. Seguimos teniendo una democracia imperfecta.

