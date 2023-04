Durante 34 años, Sharmelí Bustíos viene buscando justicia para su padre, el periodista Hugo Bustíos asesinado en 1988.





¿Cómo te sientes con la sentencia?

Son muchas emociones las que vengo enfrentando por casi 35 años, ha sido una lucha incansable. Mi madre Margarita fue la cara visible de esta larga lucha, mi madre ya no está, ella murió en 2016. Que el asesinato de mi padre haya tenido justicia con todo el rigor que ameritaba este caso bastante complejo, ha sido muy reivindicativo como familia. Todos los elementos de prueba han sido analizados minuciosamente por los magistrados, por lo que estoy muy agradecida. Finalmente, nuestra lucha se ve coronada con justicia. De esta manera se comprueba la responsabilidad del señor Daniel Urresti en el asesinato de mi padre, que tantas veces negó. Los jueces han sido muy contundentes en la sentencia. La palabra –repito– es reivindicación porque no hay felicidad, son muchos sentimientos; nunca debí perder a mi padre.









¿En algún momento de la audiencia pensó en impunidad?

Claro que sí, no sabíamos cuál era el veredicto que tendrían los jueces. Además, yo vengo bastante herida con el primer proceso que duró tres años y tres meses, y al señor Urresti lo absolvieron cuando yo esperaba una condena. Eso, trajo en mí un dolor inmenso. Nunca me cansaré de considerar que la sentencia emitida en aquel momento fue vergonzosa e injusta, apelamos a la Corte Suprema. Este nuevo juicio se da después de casi tres años y ha llegado a su final.





¿La familia Bustíos se siente conforme con los 12 años de prisión?

Podría sonar quizá, como muchos me lo han manifestado, una sentencia benevolente. Eso ya obedece a la interpretación de los jueces. Daniel Urresti no es un joven de 20 años. Si mi memoria no me falla, estaría bordeando los 70 años y me imagino que envejecer tras los barrotes no es el deseo de nadie. El hecho que pueda cumplir prisión para mí ya es bastante, porque finalmente se determinó su responsabilidad. Igual vamos a evaluarlo, pero hasta el momento estoy conforme con la sentencia.





¿Cómo hubiera reaccionado tu madre, la señora Margarita?

¡Wow! Mi mamá, ella no hubiese dudado en decir que se hizo justicia finalmente y que su clamor y su testimonio haya tenido la valoración que tuvo.





¿Qué crees que cambió en este segundo proceso?

La gran valoración que los jueces le dieron a los testimonios; el de mi madre, el de mi hermano Hugo Bustíos. Además, los jueces encontraron en el correlato del señor Urresti muchas contradicciones que lo perjudicaron finalmente.