Hoy el premier Salvador del Solar pedirá EN VIVO voto de confianza ante el Congreso por reformas políticas

Tras varios días de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso , y en medio de movidas en el Parlamento, hoy asiste al Legislativo el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar para solicitar el voto de confianza por las reformas políticas.

Desde que el último miércoles el presidente Martín Vizcarra anunció que pedirían la confianza, hasta que el premier llevó la solicitud de asistencia al Legislativo, los enfrentamientos entre ambos poderes se han acentuado, más aún cuando el documento llevado por el jefe del Gabinete contenía un plazo para la aprobación de las reformas.

A esto se sumó ayer una incertidumbre con la renuncia de dos congresistas de Fuerza Popular (Nelly Cuadros y Francisco Villavicencio) y el anunció de que el primer punto en la agenda de hoy será la recomposición de las comisiones, con lo cual el fujimorismo perdería peso dentro de algunos grupos parlamentarios.

Pero antes de conocer los detalles de lo que ocurrirá en la sesión plenaria de hoy, hay que recordar que el premier asiste al Legislativo por cinco proyectos de reforma, de los 12 que presentó en abril. La primera propuesta es la modificación al artículo 34 de la Constitución referido a los impedimentos para ser candidato.

La segunda iniciativa promueve la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos. En cuanto a la tercera propuesta está referida a la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas, mientras que la cuarta a los cambios a la Ley Orgánica de Elecciones respecto al Sistema Electoral Nacional.

Y por último, se presentará un nuevo proyecto mediante que cambia la inmunidad parlamentaria. Trascendió que el Ejecutivo reiterará su propuesta para que sea la Corte Suprema la que defina el levantamiento de inmunidad de un parlamentario.

HAY VARIAS DUDAS



Lo que suceda hoy es incierto, y si bien muchas bancadas afirman que esperarán a escuchar al premier para determinar si le dan, o no, el voto de confianza, dos de ellas ya tienen definido que no respaldarán al Ejecutivo: Nuevo Perú y el Frente Amplio.

Esta última incluso ha señalado que espera que cierren el Congreso y que convoquen a una Asamblea Constituyente, que por cierto ya ha sido descartada por el Ejecutivo.

Pero también hay tres agrupaciones que tienen claro que sí darán su voto al gabinete: Peruanos por el Kambio (PpK), Bancada Liberal (BL), y Cambio 21.

Desde el oficialismo, Jorge Meléndez manifestó que si bien uno de los puntos que se cuestiona es la carta enviada por el premier para su asistencia, pues pone un plazo para el debate de las reformas, no hay irregularidad, pero sí lo que consideró es que “mensaje para el diálogo”.

“Cuando se presentaron los proyectos (en abril) no se pidió la confianza, luego se convocó a los voceros a Palacio y todo bien, y después de eso archivan lo relacionado a inmunidad, por eso es que ahora sí se pide la confianza”, resaltó.

En tanto, Alberto de Belaunde (BL) indicó que su bancada “ha valorado el momento político”, por eso es que optó por el apoyo al gobierno.

“Por más que no confiamos en el Parlamento, creemos fundamental el impulso de la reforma política”, expresó.

Por otro lado están los que aún no definen su voto, como es el caso de Fuerza Popular (FP), el Apra, Concertación Parlamentaria (CP), Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP). Todas estas bancadas esperarán el discurso del premier.

No obstante, tanto César Vásquez (APP), como Armando Villanueva (AP) y Gilbert Violeta (CP) indicaron a este diario que hay una inclinación por pronunciarse a favor, aunque estarán pendientes de que el discurso de Salvador del Solar no sea conflictivo.

En tanto, Juan Carlos del Águila, vocero alterno de FP, señaló que su bancada, que se reunió ayer por varias horas, también indicó que no descartan dar su apoyo al Ejecutivo, aunque consideran que debe ir el pedido de confianza dentro del “marco constitucional” y con el impulso del diálogo.

Desde el Apra, Mauricio Mulder explicó que tienen la intención de votar a favor, pero que si “el premier tiene ese tono de agresión como lo tuvo en su carta, lo haremos en contra”.

LA RECOMPOSICIÓN



Tal y como lo mencionamos líneas arriba, la recomposición de las comisiones será el primer punto en la agenda de hoy. Desde enero pasado, cuando el Consejo Directivo abrió esta posibilidad, la votación para modificar el cuadro legislativo ha sido un tema pendiente que tiene previsto resolverse considerando a las diez bancadas que componen, hasta la fecha, el Parlamento, y la estructura numérica de cada grupo político, como Fuerza Popular, que pasó de 73 a 53 miembros.

“A Fuerza Popular ya no le corresponde el mismo número en las comisiones. (…) (La recomposición) nos va a llevar a consensos, que las denuncias no se archiven y que no haya blindajes escandalosos”, remarcó el titular del Parlamento, Daniel Salaverry.

Este debate, no obstante, encontrará resistencia en la primera minoría, que a través de su vocera alterna, Luz Salgado, reconoce que perderán “una o dos” comisiones. El portavoz del Apra, Javier Velázquez, dijo en esta línea a Perú21 que “no vamos a apoyar” la recomposición.

Quienes sí saludaron que se defina de una vez este tema fueron los representantes de tres bancadas. Alberto de Belaunde (BL) remarcó que “hay que responder al criterio de equidad”, idea que comparte Marco Arana (FA), quien en diálogo con este diario recordó que hay una sentencia del TC que así lo dicta. Alberto Quintanilla (NP) acotó, por su parte, que “procede” la modificación desde que lo plantearon “hace ocho meses”.

VIZCARRA CREE QUE SE OTORGARÁ LA CUESTIÓN DE CONFIANZA



El presidente Martín Vizcarra señaló ayer que se sentía “optimista” de que el Congreso otorgue la cuestión de confianza al gabinete Del Solar. Asimismo, aseguró que su pedido fue consultado a “constitucionalistas de prestigio”, quienes le señalaron que se respeta el marco legal.

“Me pongo en el escenario de que mañana (hoy) los congresistas que representan la voluntad del pueblo darán la confianza para proceder con la reforma política”, dijo el mandatario en Tacna, adonde viajó para firmar un decreto supremo de transferencia presupuestal para la ejecución del proyecto hídrico Vilavilani II (fase I).

Señalo también que espera que la reforma política no corra la misma suerte que otros proyectos presentados, como la bicameralidad.

“Cambiaron la esencia. Hicieron trampa: agregaron a la bicameralidad la reelección de congresistas y le quitaron fuerza a la cuestión de confianza. No queremos que esto ocurra”, aseveró.

Por otro lado, Vizcarra declaró que si el Congreso le otorga la confianza, pero dentro de los plazos establecidos no cumple con lo ofrecido, interpretarán que “nos negaron la confianza. Entonces estaremos alertas no solo como Ejecutivo sino toda la población estará vigilante del cumplimiento de los compromisos que asumamos, como Ejecutivo y Congreso, para mejorar la gobernabilidad”.

Al referirse a las declaraciones de la fiscal Sandra Castro, quien señaló que existen vínculos entre Los Cuellos Blancos del Puerto y miembros de Fuerza Popular, el presidente manifestó que con las reformas política y de justicia se busca evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir.

Sobre este punto, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, comentó que “no le sorprendieron” las declaraciones de la fiscal Castro sobre los presuntos vínculos de legisladores con Los Cuellos Blancos.

“Recuerdo que cuando se presentaron los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), vi desesperados a varios congresistas. Algunos de ellos coordinaban en su bancada para ver cómo votaban para blindarlos”.

Salaverry agregó que cuando se presentó el exconsejero del CNM Iván Noguera en la sesión de la Comisión Permanente del 27 de setiembre de 2018, “vi muchas caras de congresistas asustados cuando Noguera dijo que tenía (textos de) WhatsApp, audios y videos. (Había) muchas caras de nerviosismo y coordinaciones para ver cómo sustentaban una defensa para estos señores”, expresó el legislador.

En su participación en el encuentro de rectores de universidades públicas, el premier Salvador del Solar dijo que se requiere el respaldo del Congreso para generar un cambio “en instituciones que aún nos separan del desarrollo”.

DATOS



- Ayer Concertación Parlamentaria presentó una moción de orden del día mediante la cual pide que se autorice al Congreso la interposición de una Acción Competencial y su correspondiente Medida Cautelar ante el TC.



- Violeta explicó que de esta manera si el Ejecutivo no está de acuerdo con la cuestión de confianza, no podría cerrar el Congreso hasta que el TC se ponuncie. Esta moción se podría debatir hoy.