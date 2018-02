Fiscales peruanos interrogan hoy a Jorge Barata sobre Humala y Keiko [VIDEO] En primer lugar, el ex ejecutivo de Odebrecht deberá responder sobre aportes al nacionalismo. La cita es a las 11 a.m. (hora peruana) y será el turno del fiscal Germán Juárez, quien investiga al ex presidente Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos.

- / - El edificio del Ministerio Público Federal de Brasil es una inmensa mole de cemento que alberga miles de investigaciones, entre ellas el caso Lava Jato. - / - La mayoría habla portugués, pero un grupo de peruanos irrumpirá hoy el lugar a la espera del momento clave: escuchar a Jorge Barata, ex ejecutivo de la constructora Odebrecht en el Perú. - / - El día tan esperado ha llegado. La cita es a las 11 a.m. (hora peruana) y será el turno del fiscal Germán Juárez, quien investiga al ex presidente Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos. - / -