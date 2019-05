Evalúan el pedido de prisión preventiva para José Paredes, hermano del exministro de Transportes [EN VIVO]

ACTUALIZACIÓN - 8:53 a.m.

Para José Castillo Dibós, la defensa solicitó una variación de la prisión preventiva a comparecencia con restricciones. La jueza Álvarez evaluará en otra fecha.

ACTUALIZACIÓN - 8:46 a.m.

​Respecto a cómo operaba el Club de la Construcción, se detalló que impulsaban convocatorias para obras, velaban por mantener la estructura de la organización y limitaban la participación de otras empresas que no pertenecían a la misma, y adjudicaban la buena pro de las obras a las empresas que tenían prelación o turno con propuestas económicas por encima del valor referencial.

ACTUALIZACIÓN - 8:27 a.m.

Uno de los implicados en el proceso, Ricardo Unzueta Zegarra, no participa de esta audiencia debido a que no fue notificado y registra un domicilio en Colombia.

El fiscal desistió de pedir la prisión preventiva para José Castillo Dibós, otro de los investigados.



[NOTA ORIGINAL]

Este lunes, a partir de las 8 de la mañana, la jueza María de los Ángeles Álvarez evaluará el pedido de 18 meses de prisión preventiva para José Paredes Rodríguez, el hermano del exministro de Transportes, Carlos Paredes, y otros tres empresarios implicados en el Club de la Construcción y los supuestos sobornos que habrían recibido.

Mira EN VIVO la audiencia de prisión preventiva:

Respecto a la investigación, el Ministerio Público sindica al exministro humalista de haber pedido sobornos a las compañías. Según la hipótesis fiscal, el extitular de Transportes habría recibido 17 millones de dólares ilícitos.

Fuentes fiscales señalaron a Perú21 que el exfuncionario, quien declaró ante la fiscal Zoraida Ávalos el pasado viernes 17, negó haber recibidos sobornos del Club de la Construcción y de haberse asociado con empresarios para entregarles obras públicas.

De acuerdo a la indagación, Paredes Rodríguez no cerró el pacto directamente, sino que lo habría hecho a través de su hermano José Paredes y el exasesor del MTC, Carlos García Alcázar. Paredes y García, también investigados, habrían cerrado los pactos colusorios con los empresarios a nombre del entonces ministro de Transportes.

Cabe recordar que el juez supremo Jorge Castañeda, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, dictó el impedimento de salida del país por ocho meses para el exministro de Transportes en el gobierno de Ollanta Humala.