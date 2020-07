Hoy a las 11:00 de la mañana se tiene previsto que Martín Vizcarra llegue al Congreso para participar de la sesión solemne por el 199 Aniversario Patrio .

Como cada año, el jefe de Estado ofrecerá un mensaje a la nación y esta vez las distintas bancadas del Legislativo coinciden en que durante el contexto de la pandemia –en el último año del presente Gobierno– no hay tiempo para enfrentamientos. ¿Colaborarán los padres de la patria para evitar este tipo de tensiones?

ATENCIÓN A LA PANDEMIA

Consultado por Perú21, el vocero de la bancada de Acción Popular, Otto Guibovich enfatizó: “No esperamos un mensaje confrontacional. La nación espera certezas y no incertidumbres”.

El parlamentario señaló que el mensaje debe ser reflexivo y exponer la situación real de la pandemia. Igualmente, debería anunciar los ajustes de la estrategia para contener los efectos del COVID-19.

En la misma línea, el representante de Alianza para el Progreso, Fernando Meléndez, opinó: “El Perú no aguanta más confrontación, es momento de la unidad porque el horizonte no es prometedor y los enconos no nos ayudarán”.

Para Meléndez, es necesario que el Ejecutivo sincere las cifras de los contagios por el coronavirus. Asimismo, consideró que el sector educativo merece una atención especial.

José Vega, vocero de Unión por el Perú, pidió que el mandatario sea autocrítico en su mensaje y exponga un plan para atender las regiones.

“No sería correcto que Vizcarra tenga que justificar su popularidad con la confrontación, sino que se dedique a trabajar y tome medidas que den resultados”, acotó.

Por otro lado, Lenin Checco, congresista por el Frente Amplio, tiene expectativas de un cambio de rumbo en las políticas públicas de salud. Lamentó que muchos pequeños empresarios hayan quebrado y pasado a la informalidad debido a la crisis. “Espero que el ánimo de diálogo con todas las organizaciones sociales no esté ausente”, puntualizó.

Para el vocero alterno de Fuerza Popular, Gilmer Trujillo, las reglas de las próximas elecciones deberían ser expuestos hoy por el mandatario.

“Ahora hay un nuevo Congreso, pero el presidente sigue con una actitud confrontacional. ¿Quién es el que genera el enfrentamiento?”, reclamó el parlamentario reelegido del Congreso disuelto.

Teresa Céspedes, legisladora del Frepap, dijo que es importante respaldar el trabajo de los agricultores para que no se perjudique la cadena alimentaria, asimismo, reforzar el primer nivel de atención de salud.

Desde el Partido Morado, Francisco Sagasti manifestó: “Sobre la actitud del señor presidente no puedo decir nada, eso ya dependerá de él. Me gustaría escuchar una evaluación de su desempeño, las medidas que tomará en el corto plazo frente a la crisis y lo que dejará al próximo Gobierno”.

HORARIOS DE ACTOS PROTOCOLARES POR FIESTAS PATRIAS 2020

Este año la sesión solemne por el 199 Aniversario Patrio se realizará de manera virtual debido a la pandemia.

VIDEO QUE PUEDE INTERESAR

Conoce a la viróloga que acusa a China de ocultar información sobre el COVID-19