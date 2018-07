Hoy es un día clave. Clave porque después de dos años de hegemonía en la Mesa Directiva, Fuerza Popular (FP) podría estar cerca de perder la presidencia o ganarla con un apretado resultado. Pero también clave porque el fujimorismo quedó aislado en este proceso. Ninguna bancada los acompañó.

En esta oportunidad, todos los bloques, sin excepción, se unieron para presentar una lista alternativa. Detrás de la candidatura de Víctor Andrés García Belaunde , de Acción Popular, habrían comprometidos, hasta el cierre de esta edición, 61 votos, dos menos que Fuerza Popular.

Alianza para el Progreso (APP), que tiene cinco votos, finalmente optó apoyar la lista opositora, dejando de lado al fujimorismo, al que acompañó en los dos primeros años.

EL FACTOR VILCATOMA

​

Esta pareja proyección habría originado que FP ofrezca el oro y el moro para inclinar la balanza a su favor. Desde temprano, se especuló con la posibilidad de que Yeni Vilcatoma se sume a la fórmula para la Mesa Directiva. Los rumores se confirmaron cuando, minutos antes de las 10:00 a.m., hora final para la inscripción de listas, su nombre figuró en el documento presentado por el partido de Keiko Fujimori.

Vilcatoma había señalado el martes y ayer mismo a las 7:15 a.m. (en RPP), que postularía con los fujimoristas como “independiente” y sería la voz de los independientes. Gilbert Violeta , de PpK, advirtió que ello era causal de tacha, debido a que el artículo 22 del Reglamento del Congreso señala que ningún legislador no agrupado puede postular a la Mesa.

“Una vez más, el fujimorismo, Fuerza Popular , está actuando inapropiadamente y nos obliga a tener que presentar una tacha contra la lista”, manifestó.

Minutos después, la congresista Úrsula Letona , nueva vocera de FP, señaló que Vilcatoma solicitó su reincorporación a la bancada naranja y que postularía a la segunda vicepresidencia del Parlamento como fujimorista.

Aunque Violeta insistió en que el Reglamento del Congreso indica que su reingreso debía ser aprobado por la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo, Letona replicó que “hemos cumplido con todos los requisitos legales. Hemos observado escrupulosamente el reglamento y lamentamos que recurran a leguleyadas para evitar que FP siga manejando la Mesa Directiva”.

Según el documento, Vilcatoma solicitó su reingreso a FP el martes, a las 4:28 p.m. Había renunciado a este bloque en setiembre de 2016 tras expresar su malestar porque la Comisión de Constitución no ponía en agenda su proyecto de ley para debatir el tema de las procuradurías autónomas.

Reclamó en público que Úrsula Letona “petardeaba” su propuesta y acusó a Héctor Becerril de haberla maltratado e incluso presentó una denuncia en la Comisión de Ética contra él. Entre lágrimas, abandonó el local de FP donde le habían abierto un proceso disciplinario y, finalmente, el 16 de setiembre de 2016 renunció.

El congresista Carlos Bruce recordó en Twitter que aquel día Vilcatoma tuiteó: “Hoy por fin dejé FP. Ojalá mis colegas sigan mis consejos y abandonen ese partido político que solo trae retraso y corrupción al Perú”.

Los tiempos cambian y, ayer, también en un tuit, defendió así su decisión de postular y volver a FP: “La elección es un procedimiento constitucional, no administrativo. La tacha no está prevista. Tengo derecho a elegir y ser elegida y cumplí con la formalidad. Mañana representaré a congresistas independientes que vienen trabajando contra la corrupción, por la vida y la familia”. ¿A qué independientes se habrá referido?

LOS VOTOS DECISIVOS



Como se puede apreciar en la infografía, ambas listas a la Mesa Directiva lucharán voto a voto en la sesión de hoy.

En este escenario, cada adhesión cuenta y ambas listas, aparentemente, sufrirían una baja. Por el lado de la alterna, el legislador de Peruanos por el Kambio (PpK) Sergio Dávila no acudirá a votar porque, según contó a Perú21, está en México visitando a su hijo, quien vive allí. Tiene licencia sin goce de haber y volvería a Perú el 30 de julio.

Ambas listas lucharán voto a voto en la sesión de hoy. (Infografía) Ambas listas lucharán voto a voto en la sesión de hoy. (Infografía)

Del otro lado, el fujimorista Mártires Lizana tiene licencia por enfermedad, la cual solicitó el 23 de julio. Empero, es probable que FP lo inste a hacerse presente y votar.

Los otros dos parlamentarios con licencia son el primer ministro, César Villanueva , de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien no tiene bancada. Ambos, según pudo confirmar este diario, sí irán a votar hoy.

Quienes definirían la elección serían tres legisladores no agrupados: Pedro Olaechea (ex PpK), Julio Rosas (ex APP) y Jorge Castro (ex Frente Amplio). Este último confirmó a Perú21 que votará en abstención. Los parlamentarios apristas Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo indicaron que todo su bloque votará por la lista alterna; no obstante, Elías Rodríguez y Mauricio Mulder apoyarían a la lista fujimorista o marcarían en blanco debido a las ácidas críticas de García Belaunde contra Alan García.



TENGA EN CUENTA



El 26 de julio de 2016, la fujimorista Luz Salgado se convirtió en la primera presidenta del actual Parlamento. Ganó con el respaldo de 87 votos, frente a los 20 votos de la lista alterna, que lideraba Wilbert Rozas, del Frente Amplio. Veintitrés votaron en blanco.

 La lista de Salgado estaba conformada por Rosa Bartra de Fuerza Popular (primera vicepresidencia), Richard Acuña de Alianza para el Progreso (segunda vicepresidencia) y Elías Rodríguez del Apra (tercera vicepresidencia), quien fue reemplazado por Luciana León tras las denuncias de plagio.

El segundo presidente del actual Congreso fue Luis Galarreta, también de Fuerza Popular. Obtuvo 84 votos, frente a los 11 que recibió la lista alterna, del Frente Amplio, que encabezaba Hernando Cevallos. Veintiséis votaron en blanco y uno vició su voto.

La Mesa la integraron Mario Mantilla de FP, Richard Acuña de APP y Mauricio Mulder del Apra.