La comisión del Congreso de la República que investigará los presuntos actos de corrupción en el gobierno regional del Callao, que preside Félix Moreno, se conformó hoy en medio de varios cuestionamientos.



El grupo de trabajo será presidido por el legislador de Fuerza Popular (FP), Percy Alcalá, la vicepresidencia será ocupada por la congresista Janet Sánchez (PPK) y la secretaría por Israel Lazo (FP), ante la declinación a ocupar cargo alguno los congresista Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) y María Elena Foronda (FA).



Durante la conformación de la comisión, el legislador Quintanilla solicitó que cada uno de los integrantes manifieste si tiene vinculación o no con las personas o grupos materia de la investigación. Foronda respaldó la propuesta de Quintanilla y agregó que en caso se descubriera con posterioridad algún vínculo con las personas o instituciones investigadas, el integrante de la comisión deberá presentar su renuncia.

Algunos miembros del citado grupo de trabajo advirtieron que Sanchez tendría vinculación con el grupo Chim Pum Callao. Por ello, Foronda exhortó a la vicepresidenta dar “un paso al costado” y ceder su cargo a otro miembro de Peruanos por el Kambio. (PpK).

En su defensa, Sánchez reconoció que tiene amigos en el Callao pero aseguró que no tiene nada que esconder. "Como representante chalaca conozco a mucha gente, pero nunca me he coludido para robarle a mi provincia", afirmó.

La congresista Janet Sánchez a favor de la pena de muerte. (USI) USI

El acto eleccionario lo coordinó el congresista Víctor Andrés García Belaunde por ser el integrante de mayor edad. Según se dio cuenta en el documento de conformación, las bancadas del APRA y Alianza Para el Progreso manifestaron su voluntad de no integrar dicha comisión.