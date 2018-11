Hoy arranca sustentación y debate del informe de comisión Lava Jato

Por: Airon Nelson López / Ivan Atilano V.



A partir de las 9 de la mañana, en el Pleno del Congreso se sustentará y debatirá el cuestionado informe final elaborado por la comisión Lava Jato , el mismo que no halló responsabilidad en el ex presidente Alan García, en cuyo segundo gobierno se construyó la Línea 1 del Metro, por el que Odebrecht ha confesado haber pagado US$24 millones en coimas a ex funcionarios.

El documento tampoco incluyó a la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, quien actualmente afronta una investigación –desde prisión– por los presuntos aportes ilícitos recibidos de parte de la constructora brasileña para su campaña en 2011.

En virtud de ello, congresistas de diversas bancadas plantean alternativas para que ambos personajes sean incluidos en el documento que debe ser aprobado antes de ser enviado a la Fiscalía de la Nación.

Por ejemplo, el congresista Humberto Morales, vocero del Frente Amplio (FA), recordó a Perú21 que su bancada presentó un informe en minoría, que sí incluye a García y a Fujimori, y que espera que sea tomado en cuenta “en el informe final”; de lo contrario, añadió, igualmente se lo harán “llegar al Ministerio Público y al fiscal José Domingo Pérez”.

Al respecto, la legisladora Rosa Bartra (FP), presidenta de dicha comisión, conversó con este diario, pero prefirió no adelantar opinión sobre los cuestionamientos por no incluir a ambos personajes. “Espero que colaboren con el debate”, indicó.

Además, dijo desconocer que “en la práctica parlamentaria” alguna vez se haya dado la “fusión” de un informe en mayoría junto a otro de minoría; sin embargo, agregó, incluir o no nuevas recomendaciones o conclusiones en el documento “será disposición del Pleno”.

PANORAMA LAVA JATO



La congresista Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso (APP), indicó a este medio que su agrupación podría pedir que el informe elaborado por la comisión Lava Jato se fusione con el informe en minoría del FA.

“Dada la irresponsabilidad con que han sido exoneradas en las conclusiones estas dos personas, obviamente el documento de Bartra no lo vamos a apoyar”, manifestó.

Por otro lado, el parlamentario Richard Arce, portavoz de Nuevo Perú (NP), indicó a este diario que están analizando la posibilidad de pedir una ampliación de la investigación “pero con una nueva comisión”. “Para que no exista este tipo de situaciones, donde los congresistas de Keiko y Alan se han dedicado a blindarlos”, dijo.

La intención, explicó Arce, es que se incluya en las indagaciones los presuntos aportes de campaña recibidos por varios partidos en las últimas campañas electorales.

Por otro lado, Carlos Bruce, congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), sostuvo que aún no hay una posición de su bancada sobre el informe Lava Jato, pero precisó que hay cierta preocupación de que no se haya incluido a los líderes políticos antes mencionados. “Pareciera que han sido muy sesgados hacia ciertos personajes”, argumentó y apuntó que una posibilidad es que su agrupación pida modificar las recomendaciones y conclusiones.

Del mismo modo, el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde (AP), miembro de la comisión, dijo que apoyará la inclusión del ex presidente aprista en el informe final.

“Yo lo planteé en la misma comisión y espero que mi bancada me respalde. Yo fui uno de los que pedí que incluyan a García, y espero que en esta ocasión, bancadas como NP o el FA no se abstengan y voten a favor”, manifestó.

Por otro lado, el aprista Jorge del Castillo manifestó a Perú21 que no habría motivos para incluir al ex mandatario ya que, recordó, “esa fue la decisión de la propia comisión”.

“El FA con Humberto Morales se abstuvo; eso quiere decir que no había voluntad de investigación. No se puede forzar lo que no existe; esto puede molestar a quien le dé la gana, pero si no hay pruebas, no hay pruebas”, aseveró.

OTROS QUE NO SE INCLUYEN



Como informó Perú21 días atrás, otros personajes que no fueron incluidos en el informe final de la comisión Lava Jato son José Chlimper, actual miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, y Luis Nava, ex hombre de confianza de García.

El primero fue citado a la comisión en su calidad de miembro del directorio de Graña y Montero, empresa que formó parte del consorcio que se adjudicó la IIRSA Sur.

En el caso de Nava, diversos parlamentarios solicitaron que sea incluido por sus presuntos vínculos con la constructora Odebrecht; sin embargo, ello no ocurrió.

En el marco de un pedido de “fusionar” o incluir nuevos personajes en el documento, este diario conversó con José Elice, ex oficial mayor del Congreso de la República.

Sobre la posibilidad de fusionar el informe en mayoría con el de minoría, dijo que nunca se había visto algo así.

“Podría ser, porque es un debate, que en el transcurso de la discusión se introduzcan modificaciones en las conclusiones del informe de mayoría, pero hoy, incluir a Alan García en el informe podría ser motivo de un cuestionamiento por el debido proceso”, explicó.

Indicó que tomar en cuenta nuevos elementos de prueba que no fueron vistos en la investigación podría ser cuestionado. “Yo no veo ningún problema, y no debería haber, y para eso no hay que ser abogado, que al final se introduzcan conclusiones en cuanto a conclusiones, pero el tema es que estas tienen que tener consistencia con el proceso que se ha llevado a cabo en el Legislativo”, subrayó.

TENGA EN CUENTA



- El informe en minoría, que presentó Humberto Morales, del Frente Amplio (FA), encuentra irregularidades en el accionar del ex presidente Alan García –durante su segundo gobierno– y sus ex ministros.



- Las 514 páginas de dicho documento detallan que se habrían cometido infracciones constitucionales al haber creado un marco de legalidad “irregular” con la ayuda de decretos supremos en proyectos: Línea 1 del Metro, Olmos, Alto Piura e IIRSA Sur.



- En el caso de Keiko Fujimori, se tomó en cuenta lo visto en la agenda de Marcelo Odebrecht: ‘Aumentar 500 para Keiko eu fazer visita’.