La protección del Congreso a cuatro ex miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al no acusarlos del delito de organización criminal, fue usada ayer por la defensa del ex juez César Hinostroza como la principal estrategia para negar la condición de cabecilla de una red delictiva y bloquear así su extradición de España.

Así lo demostró su abogado durante la audiencia de la Corte Suprema sobre el pedido de extradición activa contra el destituido magistrado, quien cumple prisión provisional en ese país.

“Supuestamente, Hinostroza era el número uno de una organización que integraban los ex miembros del CNM, pero en el antejuicio (del Congreso) ninguno fue procesados por crimen organizado. ¿A quién dirigió entonces Hinostroza?”, argumentó el abogado Segundo Viteri.

El letrado también recordó que, en la Comisión Permanente, Hinostroza fue excluido como miembro de una red criminal. “Recién, por presión política, lo incorporaron en el Pleno del Congreso, pero a los demás no”, remarcó.

La estrategia de la defensa es que la extradición se conceda solo por delitos menores, como patrocinio ilegal, que –según el propio Viteri– “son atípicos en la legislación española”.

Como informó Perú21, los ex consejeros son pieza clave en la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, ya que con sus facultades para nombrar, destituir y ratificar a jueces y fiscales, ayudaban a sus ‘hermanitos’ a poner amigos en lugares clave del sistema judicial.

El informe de Oracio Pacori había recomendado acusar a dichos ex funcionarios por organización criminal, pero en la Comisión Permanente ello no prosperó (ver infografía).

Para corregir esta omisión, el fiscal supremo Pablo Sánchez ha pedido que se tramite la denuncia que él presentó el 29 de agosto, en la que acusó a Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez, junto con Hinostroza, del delito de organización criminal, además de otros.

Sin embargo, la acusación sigue sin ser atendida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el fujimorista César Segura.

Además, según conoció Perú21, el último 29 de octubre, el procurador anticorrupción Amado Enco presentó otra denuncia constitucional contra ellos, en la que incluye al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en esta red.

Durante la audiencia de extradición, Enco, quien fue designado por el Ejecutivo como procurador ad hoc para traer a Hinostroza, aseguró que no hay sustento alguno para que las autoridades españolas rechacen el pedido peruano.

EL BLINDAJE CONTINÚA



Los congresistas Pacorio (NP) y Juan Sheput (PpK), ambos miembros de la Subcomisión, lamentaron que Segura continúe dilatando el debate de ambas denuncias.

“Estas denuncias constitucionales duermen el sueño de los justos en la subcomisión”, señaló Pacori a este diario.

Para Sheput, el Congreso y Los Cuellos Blancos “están jugando en pared. La defensa de Hinostroza no puede decir que este es un caso cerrado porque el Congreso no es instancia judicial”, apuntó.

“Lo pertinente es que el señor Segura, en lugar de seguir blindando a Hinostroza y a los ex miembros del CNM, de una vez por todas ponga en agenda estas denuncias”, agregó el oficialista.

Pacori indicó que su bancada insistirá en exigir a Segura que no dilate más el debate en la Subcomisión.

TENGA EN CUENTA



* La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anunció que hoy dará a conocer su decisión sobre el pedido de extradición para el ex juez Hinostroza.

* El abogado de Hinostroza, Segundo Viteri, quien fue ex procurador del Poder Judicial, pidió que el expediente regrese a la Fiscalía para que delimite mejor la imputación de delitos.

* Viteri se retiro de la audiencia sin dar declaraciones a la prensa.