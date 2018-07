Hinostroza afirma conocer a Teófilo Cubillas pero niega haberse reunido con ex futbolista

El suspendido vocal supremo César Hinostroza aseveró esta noche que conoce al exfutbolista Teófilo Cubillas porque "es deportista".

En diálogo con Capital, explicó que nunca se concretó una reunión para conversar sobre lo que Cubillas le propuso.

“Para que no quede duda, al señor Cubillas yo lo conozco porque soy deportista, y él me dice que quiere conversar con alguien [...] No se concretó la reunión", señaló.

Hace unas horas, IDL-Reporteros difundió un nuevo audio en el cual tiene como protagonistas al exfutbolista Teófilo Cubillas y al juez César Hinostroza . En este el exseleccionado le pide al juez un favor para su “amigo” Carlos Burgos.

Hinostroza explicó que la sala a su cargo nunca tuvo un caso relacionado con Carlos Burgos, por lo que no debería de producirse suspicacia alguna.

"Si esa persona [Burgos] tuviera un caso en mi sala, sí habría suspicacia. Pero no hay ningún proceso de esa persona en mi sala”, declaró.