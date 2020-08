Luego del informe de Perú21 sobre la denuncia por violación en el año 1988 que protagonizó, César Acuña Peralta, y que luego fue retirada, Rosa del Carmen Gutiérrez Rodríguez, negó que el hijo que tuvo con el candidato presidencial de Alianza Para el Progreso cuando fue menor de edad haya sido concebido producto de una violación sexual.

"Vuelvo a reiterar que el hijo que tengo con César Acuña no ha sido concebido por una violación, quiero dejar eso bien enfatizado. Si bien es cierto que ustedes informan pero no pueden estar haciendo daño y mucho menos a la memoria de mi hijo que nuestro padre celestial ya lo tiene en el cielo", remarcó en conferencia de prensa, desde Trujillo.

En otro momento, Rodríguez pidió a la prensa no seguir con el caso pues de lo contrario adoptará medidas legales. "No soy una figura pública… la molestia que tengo como madre y como mujer respecto a la información (que publicó) el diario Perú21 sobre cómo ha sido concebido mi hijo durante una violación. Mi dolor es muy grande y aún más sabiendo de que se está manchando su memoria. Lo único que voy a pedir y exigir es respeto para mí y para la memoria de mi hijo", sostuvo.

En ese escenario, la ex pareja de Acuña refirió que ha sido visitada constantemente en su casa de Virú, en La Libertad. "He sido constantemente visitada por medios de comunicación sin ninguna razón. Ustedes tienen todo el derecho de informar pero no a molestar a personas que no son públicas, como es mi caso. Ahora por otro lado he enviado una carta notarial a Perú21. Y sin embargo ayer (el último viernes) ha hecho una publicación que no está respetando mi privacidad", puntualizó.

CONVERSACIÓN CON ABOGADO DE ACUÑAEste diario se comunicó con Mario Deza, abogado de César Acuña, días antes de la publicación de la nota periodística del último viernes, quien confirmó que sí existió una denuncia en la esa comisaría por violación, pero que fue retirada.

Mario Deza, abogado de César Acuña.

"Se trata de una campaña política en su contra. Hubo una denuncia calumniosa en la comisaría (de Virú) que finalmente fue retirada. Fue una pataleta, bravuconada, un chantaje. La señorita retiró la denuncia voluntariamente. No pasó de un escándalo. No hubo ningún acuerdo ni arreglo… Fue una relación normal. César Acuña cumplió con su hijo", sostuvo.