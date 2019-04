Hijo de Luis Nava asegura que regresa a Lima el 7 de mayo

Sale al frente. Mediante un comunicado, José Antonio Nava Mendiola, hijo del ex secretario general de Presidencia de Alan García, Luis Nava , aseguró que tiene comprado su pasaje de regreso al país para el martes 7 de mayo y que viajó a Estados Unidos por un tema médico.

"Mi viaje se ha dado a consecuencia de un derrame en los ojos, yo vengo siendo tratado en los Estados Unidos desde el año 2014 por lo mismo", señaló en un comunicado difundido por Canal N.

"Mi boleto de retorno a Lima es para el 7 de mayo. Mis abogados tienen la documentación sustentatoria del hospital y mi historial médico", añadió José Antonio Nava.

El hijo de Luis Nava, así como el ex secretario de Alan García, han sido incluido en las investigaciones por presuntos pagos de coimas de Odebrecht durante el segundo gobierno aprista. En contra de ambos, el Ministerio Público ha pedido 18 meses de impedimento de salida del país.

José Antonio Nava aseguró que viajó a Estados Unidos porque tuvo una pérdida parcial de la visión el pasado 9 de abril, lo que le habría obligado a viajar al día siguiente a Estados Unidos. Luis Nava detalló, en una entrevista a RPP, que su hijo está siendo tratado en el instituto Bascom Palmer en Miami.

"Me harán intervenciones el día 17, 24 de abril y el 3 de mayo será la última operación [...] El tipo de afectación que tengo es grave si no se atiende de inmediato, es seguro la pérdida de la vista y estos derrames no avisan más que con la pérdida parcial de la visión, lo cual se dio el día 9 de abril", indicó el investigado.