Yehude Simon Valcárcel, hijo del ex gobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon Munaro, señaló que las imputaciones que existen contra su padre por el supuesto delito de lavado de activos y colusión no tienen asidero, pues el dinero que habría recibido de Odebrecht no fue un soborno sino un aporte de campaña.

"El abogado de [Pablo] Salazar dijo que él fue el que viajó a Brasil, y el propio Barata ha reconocido que el dinero que entregó era para la campaña y no para favorecer a Odebrecht. Ese dinero fue dado en 2006, ese dinero es para favorecer a Odebrecht según la fiscalía pero según la propia fiscalía se favoreció en el 2004, usualmente uno paga antes de ser beneficiado, no después”, dijo a su salida de la sala en la que se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva contra Simon Munaro.

La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho decidió suspender la audiencia para este sábado 7 de marzo luego de que el fiscal José Domingo Pérez expusiera los dos primeros presupuestos que sustentan su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el ex presidente del Consejo de Ministros y el exgerente del Proyecto Olmos, Pablo Salazar.

En otro momento Simon Valcárcel se mostró indignado por la actuación del fiscal Pérez Gómez durante la audiencia por haber presentado, bajo su punto de vista, una serie de inexactitudes.

“Nos llama la atención cómo se presentando este caso, hay información sesgada, estamos preocupados, estamos ante algo que es preocupante para el sistema de justicia en el Perú”, agregó.

Cabe indicar que Yehude Simon Munaro y Pablo Salazar, según la tesis del Ministerio Público, habrían integrado una organización criminal para lavar dinero ilícito de Odebrecht.

Por este caso la fiscalía solicita 28 años y 4 meses de cárcel para el exgobernador regional de Lambayeque y 24 años con 4 meses para el ex titular del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT).