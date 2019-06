Hija de general del Ejército: "En el país ser corrupto y ladrón es aceptado pero vestir un mandil rosado no"

Harta de los comentarios lo defendió con uñas y dientes. Jessica Gómez de la Torre, hija del jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división Manuel Gómez de la Torre Araníbar, se mostró incómoda por las burlas contra su padre por sumarse a la campaña 'Hombres por la igualdad' del Ministerio de la Mujer.

Durante los últimos días, el general ha sido duramente criticado por parlamentarios y personajes de la televisión por participar junto a sus soldados usando los mandiles rosados distintivos de la iniciativa.

"De todas las noticias estúpidas que han salido acerca de mi papá alguna vez... está sin duda es la que me pareció más absurda e incoherente y por lo que menos interés le hemos tenido", manifestó indignada a través de su cuenta de Facebook.

"Este hombre con mandil rosado ES mi papá y es la persona que más admiro en el mundo, quizá pecamos en mi familia de ser soñadores e idealistas, pero gracias a Dios es así. Mi familia tiene muchos valores siendo el amor y el respeto los más importantes, y para mi un mandil rosado no hace dudar a nadie de su género ni es una burla, y mucho menos creo que sea manchar el uniforme... Mancharlo ES ser corrupto, mentiroso, ladrón, es no predicar con el ejemplo, es no ser coherente y no tener valores", continúa su extensa publicación, la cual ya cuenta con casi tres mil reacciones.

"Mi papá es el mejor oficial del Ejército que conozco, con una trayectoria INTACHABLE, ejemplo de líder y oficial, como familia hemos vivido muchas veces fuera del país y ha sido siempre gracias a su esfuerzo, a sido siempre reconocido como número 1 acá y en otros países y eso NADIE se lo ha regalado", contó la joven, recordando que el general combatido en el Vraem y que siempre ha tenido como prioridad a "su gente y sus soldados".

"No sé cuántos oficiales arriesguen sus vidas ya cuando llegan a un puesto alto para meterse en lo más profundo para estar con sus oficiales y soldados, pero ESE es mi papá, mi ejemplo, mi modelo de líder y de persona", sostuvo orgullosa.

"Hay tanta porquería hoy en día a nuestro al rededor y siento que todo está de cabeza... vivimos en un país donde ser corrupto, mentiroso y ladrón es aceptado, pero vestir un mandil apoyando una campaña hacia la mujer y solicitado por la ministra genera tanto debate y comentarios estúpidos, llegando a poner en riesgo toda una vida de dedicación y entrega... Lo que menos quiero es generar un debate... bien por los que están de acuerdo y me tiene sin cuidado lo que opinan aquellos que no. No quiero palabras de apoyo o saber lo que piensan... solo me jode que hablen de mi papá y quedarnos callados", finalizó su mensaje.

Como se recuerda, el periodista Phillip Butters insultó en el programa de televisión que conducía al general Gómez de la Torre Araníbar con duros calificativos y cuestionó su orientación sexual por llevar un mandil rosado con denigrantes frases.

"Por si acaso a este señor que se le ve tan bien, es el general Gómez de la Torre que es el jefe del Estado Mayor del Ejército y próximamente entiendo que va a salir del clóset, en muy poco tiempo, ama a un hombre y me parece muy bien, enhorabuena. Si va a ser comandante general del Ejercito y es gay, que salga del clóset para que no vaya ser que un chileno lo extorsione, no vaya a ser que se le enamore un general chileno, se le ve muy bien al general Gomez de la Torre, tengo entendido que se depila, se hace sus cejas y esta bien, se le ve hermoso, hermosa, perdón...", dijo Butters, hoy separado de WillaxTV por estas declaraciones.